Nhớ bố, bé trai 5 tuổi lẻn ra đường lúc 2h sáng đi tìm và cái kết ấm lòng

Theo tin từ Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, trong hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng đã chia tay, cậu bé T.N.P.T. (sinh năm 2021) là niềm vui và lẽ sống của anh T.N.Đ. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh, anh Đ. phải gửi con cho người cô họ trông nom để đi làm, trước khi rời đi còn hứa: “Bố đi làm về sẽ đón con”.

Thế nhưng, do công việc phụ chụp ảnh, quay phim chưa thể kết thúc sớm, anh Đ. không thể trở về đón con như dự định. Trong thời gian ở cùng người cô tại khu phố 6, vì nhớ bố, khoảng 2h ngày 18/10, cháu T. đã lẻn ra ngoài để đi tìm bố.

Do còn nhỏ, chưa thông thạo đường sá, cháu bé đi lạc đến khu vực khu phố 5. May mắn, cháu được người dân phát hiện và đưa đến Công an phường vào buổi sáng.

Cháu T. đã đi lạc. Ảnh: Công an phường Đông Hưng Thuận.

Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ đã chăm sóc, cho cháu ăn uống và động viên tinh thần. Tuy nhiên, cháu không nhớ được tên bố mẹ, đồng thời có biểu hiện khó chịu ở vùng bụng.

Bằng kinh nghiệm và các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường nhận định cháu có thể là trẻ sinh sống trên địa bàn. Sau khi đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng nhanh chóng đăng tải, chia sẻ thông tin trên các kênh truyền thông của thành phố, đơn vị và địa phương nhằm tìm kiếm người thân cho cháu.

Thông qua những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, người thân của cháu bé đã biết tin và đến Công an phường đón cháu về.

Gia đình đón cháu T. về. Ảnh: Công an phường Đông Hưng Thuận. ↵

Sau hơn 10 tiếng xa cách, anh T.N.Đ. cuối cùng cũng được gặp lại con trai yêu quý. Niềm vui và sự xúc động hiện rõ trên gương mặt người cha. Dù có thể mạnh mẽ, cứng rắn trước những khó khăn của cuộc sống, nhưng trong khoảnh khắc tìm lại được con, anh không giấu được những giọt nước mắt xúc động.

Trước khi hai bố con trở về, Công an phường đã ân cần thăm hỏi, động viên, chúc hai bố con luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Câu chuyện là minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia và tình yêu thương giữa con người với con người. Đồng thời, sự việc góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, tô đậm hình ảnh đẹp của người dân và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Hưng Thuận với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.