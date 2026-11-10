Nhờ 1 con cá mập dài 3,5m 'đi lạc', hơn 600.000 lượt khách bỗng ùn ùn đổ về công viên trong 10 ngày

Theo The Guardian ngày 1/10/2026, con cá mập được phát hiện trong một con kênh thuộc Công viên ven sông North Port. Người dân gọi nó là Bugang-i, biệt danh lấy cảm hứng từ tên cảng phía bắc của Busan. Các chuyên gia nhận định con vật có thể đã bơi theo một đàn cá từ biển vào khu vực công viên rồi lạc đường.

Người dân kéo đến xem cá mập. Ảnh The Guardian

Lực lượng bảo vệ bờ biển đã tìm cách đưa Bugang-i trở lại biển sau khi phát hiện nó mắc kẹt. Tuy nhiên, họ phải tạm dừng nỗ lực di chuyển con vật vì lo việc cưỡng ép có thể khiến nó bị thương hoặc trở nên hung dữ. Lực lượng chức năng cũng thử dùng thuyền phun nước để hướng cá mập về phía cửa kênh, nhưng biện pháp này chưa mang lại kết quả.

Theo Viện Khoa học Thủy sản Quốc gia Hàn Quốc, sức khỏe của Bugang-i vẫn ổn định. Điều khiến các chuyên gia lo ngại là con kênh hạn chế không gian bơi lội của cá mập, đồng thời khiến nó khó kiếm thức ăn. Nếu tình trạng mắc kẹt kéo dài, những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến thể trạng của con vật.

Trong lúc lực lượng chức năng tìm cách đưa cá mập ra biển, nhiều người dân và du khách đổ về công viên để tận mắt nhìn thấy con vật và ghi lại hình ảnh. Từ ngày 19 đến 28/9, công viên đón khoảng 607.000 lượt khách. Trước khi Bugang-i xuất hiện, nơi đây chỉ ghi nhận trung bình khoảng 2.000 lượt khách mỗi ngày cuối tuần.

Trước khi Bugang-i xuất hiện, nơi đây chỉ ghi nhận trung bình khoảng 2.000 lượt khách mỗi ngày cuối tuần. Ảnh: The Guardian↵

Trước sự quan tâm của công chúng, chính quyền Busan đã chọn Bugang-i làm đại sứ quảng bá danh dự và đặt cho nó biệt danh vui là “Shafluencer”. Con cá mập đi lạc vô tình trở thành tâm điểm chú ý của người dân và du khách đến công viên ven sông.

Dù sự xuất hiện của Bugang-i mang đến lượng khách tăng đột biến cho North Port, bài toán trước mắt vẫn là tìm cách đưa con cá mập trở lại biển an toàn.