NHNN yêu cầu giảm lãi suất, xem xét giao room tín dụng thấp trong năm 2027 nếu không tuân thủ

Yêu cầu giảm lãi suất huy động tối thiểu 0,5%/năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10 về triển khai các giải pháp hoạt động của tổ chức tín dụng nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Trong đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất; tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, các ngân hàng phải điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động hoặc cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn an ninh tài chính - tiền tệ.

Đối với lãi suất cho vay, NHNN yêu cầu giảm lãi suất cho khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Cùng với yêu cầu giảm lãi suất, cơ quan quản lý nhấn mạnh việc tăng trưởng tín dụng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế.

Các tổ chức tín dụng được yêu cầu tăng cường cấp vốn cho các công trình, dự án trọng điểm, khả thi, cũng như những lĩnh vực được khuyến khích như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Tuy nhiên, NHNN yêu cầu tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô cho vay. Các ngân hàng đồng thời phải bảo đảm cân đối giữa huy động vốn và tín dụng, kiểm soát rủi ro thanh khoản và mất cân đối kỳ hạn.

Có thể bị giao room tín dụng thấp năm 2027 nếu không tuân thủ

Điểm nhấn trong văn bản lần này là NHNN nêu cụ thể các biện pháp có thể áp dụng đối với tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất.

Từ nay đến cuối năm 2026, đối với các tổ chức tín dụng không tuân thủ, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất, hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường, rủi ro trong hoạt động ngân hàng, NHNN sẽ căn cứ tính chất, mức độ rủi ro để xem xét áp dụng các biện pháp ngoài việc xử lý theo quy định pháp luật.

Cụ thể, NHNN có thể xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong thời gian còn lại của năm 2026 và giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp trong năm 2027.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý có thể yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một hoặc một số tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn mức quy định.

Như vậy, việc chấp hành chỉ đạo về lãi suất có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dư địa tăng trưởng tín dụng của từng ngân hàng, không chỉ trong những tháng cuối năm nay mà còn trong năm 2027.

NHNN đồng thời yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc và các bộ phận kiểm tra, kiểm toán, giám sát, tuân thủ của tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chỉ đạo tại công văn, cũng như an toàn và hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Ngoài vấn đề lãi suất, văn bản cũng yêu cầu các ngân hàng kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn; tăng cường giám sát việc sử dụng vốn vay, định giá tài sản bảo đảm và chất lượng tín dụng.

Đặc biệt, NHNN yêu cầu theo dõi sát diễn biến nợ nhóm 2, nợ xấu, các khoản nợ đã cơ cấu và lãi dự thu; thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng đầy đủ, không che giấu nợ xấu hoặc chậm ghi nhận rủi ro.

Các yêu cầu này được đặt ra trong tổng thể mục tiêu vừa giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, vừa duy trì kỷ luật tín dụng và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.