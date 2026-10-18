NHNN yêu cầu giảm lãi suất

NHNN vừa ban hành văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026 về việc triển khai hoạt động của các tổ chức tín dụng, thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và an toàn hệ thống.

Một trong những nội dung đáng lưu ý, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời giảm lãi suất cho vay, trong đó tập trung giảm từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

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Nhà điều hành cũng nhấn mạnh, các nhà băng tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn đến an ninh tài chính – tiền tệ; thực tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng, hướng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế.

Tính đến hết tháng 9, trung bình lãi suất các ngân hàng thương mại đã tăng 8,45%, tương đương mức tăng 263 điểm cơ bản so với giai đoạn đầu năm. Mặt bằng lãi suất neo cao đã cải thiện tốc độ huy động vốn. Dù vậy, tính đến ngày 30/9, theo NHNN, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, huy động vốn đến cuối tháng 9 chỉ tăng 9,8%.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm (ON) bằng VND đã giảm mạnh về mức thấp nhất kể từ tháng 3/2024 tại 0,13% được ghi nhận trong tháng, tuy nhiên sau đó đã đảo chiều tăng trở lại do yếu tố mùa vụ thời điểm cuối quý. Hiện tại, ON vẫn quanh mức 3-4%.

Hiện tại, một số ngân hàng đã bắt đầu thực hiện chính sách lãi suất. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết đã triển khai chương trình tín dụng ưu đãi từ ngày 15/10 với mức lãi suất cho vay từ 6%/năm, giảm tới 2%/năm so với mức lãi suất thông thường, tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng cũng cho biết ngân hàng cam kết từ nay đến cuối năm giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp tại phiên thảo luận tổ chiều 17/10 về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mức chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn tiếp tục duy trì khi so với cuối năm 2025 vẫn là một trong những yếu tố quan trọng gây áp lực lên mặt bằng lãi suất. Dư địa giảm của lãi suất trên diện rộng được cho sẽ phụ thuộc vào khả năng cải thiện tình hình huy động vốn, diễn biến thanh khoản, cũng như nhu cầu tín dụng trong những tháng cuối năm nay.

Chia sẻ tại talkshow "Vốn mở đường - doanh nghiệp tăng tốc" gần đây, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, nhấn mạnh về chất lượng sử dụng tín dụng.

"Cốt lõi là vốn vay được sử dụng hiệu quả. Doanh nghiệp sử dụng vốn vay hiệu quả có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ cho khách hàng tăng trưởng, phát triển thì cũng giúp cho chính ngành ngân hàng phát triển", ông cho biết.

Theo đó, quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp cần dựa trên tinh thần đồng hành, cùng sẻ chia, trong đó khách hàng là trung tâm và hiệu quả sử dụng vốn là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, phát triển kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, một trong những yếu tố hỗ trợ cho mặt bằng lãi suất.