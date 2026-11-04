NHNN yêu cầu các ngân hàng quyết liệt giảm lãi suất, không chấp hành sẽ bị xử lý

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra trưa 4/11, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà đã chia sẻ về một số định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Theo đó, ông Hà cho biết, trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao để phục vụ mục tiêu tăng trưởng trong khi kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng trung ương đã điều chỉnh tăng lãi suất, mặt bằng lãi suất trên thị trường trong nước thời gian qua chịu nhiều áp lực.

Trước tình hình đó, NHNN đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường.

Gần đây, trong tháng 10/2026, NHNN chỉ đạo tổ chức tín dụng tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt giảm mặt bằng lãi suất; giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết và lãi suất tiền gửi phát sinh mới đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; giảm từ 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thống đốc cho hay, đến nay, sau một thời gian rất ngắn triển khai đã có những kết quả tích cực.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tại họp báo (Ảnh: VGP).

Về lãi suất tiền gửi niêm yết, các ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết 0,5%/năm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo chỉ đạo của NHNN.

Cụ thể: nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài giảm phổ biến ở mức 0,5%/năm; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần giảm phổ biến ở mức 0,5-0,7%/năm.

"Việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết là tiền đề quan trọng để các ngân hàng thương mại có cơ sở để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN", ông Hà nói.

Về lãi suất huy động thực tế, giai đoạn cuối tháng 10/2026, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân giảm khoảng 0,4%/năm so với giai đoạn giữa tháng 10/2026.

Về lãi suất cho vay thực tế, lãi suất cho vay phát sinh mới bình quân giai đoạn cuối tháng 10/2026 giảm khoảng 0,2-0,5%/năm so với giai đoạn giữa tháng 10/2026.

Phó Thống đốc cũng cho biết, có khoảng hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5 - 2%/năm.

Theo Phó Thống đốc, thời gian tới, NHNN tiếp tục bám sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới và trong nước, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo đó, NHNN tiếp tục điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ; kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng.

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỉ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Đối với điều hành lãi suất, Phó Thống đốc cho biết, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất; có các biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN. Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho tổ chức tín dụng để góp phần giảm mặt bằng lãi suất.