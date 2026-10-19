NHNN yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5% lãi suất huy động và hạ lãi suất cho vay

Sáng 19/10/2026, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn đã chủ trì cuộc họp trực tiếp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại nhằm quán triệt việc thực thi các biện pháp điều hành tiền tệ cấp bách. Cuộc họp triệu tập đầy đủ lãnh đạo cấp cao nhất gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của các ngân hàng thương mại, không cho phép cử người họp thay, diễn ra ngay sau khi cơ quan điều hành ban hành văn bản số 608 ngày 18/10/2026.

Yêu cầu điều chỉnh đồng bộ lãi suất huy động và lãi suất cho vay

Theo văn bản số 608 ngày 18/10/2026, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phải điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhà điều hành nhấn mạnh các đơn vị tuyệt đối không tham gia vào việc đua tăng lãi suất huy động hay cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng đến an ninh tài chính – tiền tệ quốc gia.

Đi đôi với việc tiết giảm chi phí đầu vào, các ngân hàng thương mại có trách nhiệm giảm lãi suất cho vay khách hàng. Mức giảm được quy định cụ thể từ 1,5% đến 2%/năm, ưu tiên tập trung cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực được khuyến khích phát triển theo định hướng của Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm ngay tối thiểu 0,5% lãi suất huy động, hướng nguồn vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Diễn biến tốc độ tăng trưởng tín dụng và cung ứng vốn

Đánh giá về bối cảnh dòng vốn hiện nay, Thống đốc Phạm Đức Ấn công bố số liệu thống kê tính đến cuối tuần qua cho thấy huy động vốn của hệ thống đã đạt mức tăng trưởng 11,22%, trong khi quy mô tín dụng tăng 11,44%. Tốc độ mở rộng tín dụng hiện đang ghi nhận mức tăng nhanh hơn huy động vốn, phản ánh nhu cầu vốn phục vụ nền kinh tế đang gia tăng so với giai đoạn trước.

Chỉ số tăng trưởng này là căn cứ thực tế cho thấy cơ quan quản lý tiền tệ đang chủ động điều tiết thanh khoản, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai chữ số nhưng vẫn đặt yếu tố an toàn hệ thống lên hàng đầu.

Kiểm soát chất lượng danh mục và kiên quyết không hạ chuẩn tín dụng

Bên cạnh việc điều phối thanh khoản, cơ quan quản lý chỉ đạo toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng kinh tế, bao gồm việc giải ngân cho các công trình hạ tầng và dự án trọng điểm quốc gia. Các tổ chức tín dụng được khuyến khích tăng cường hợp vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đối với các dự án có quy mô đầu tư lớn.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước đặt ra kỷ luật điều hành nghiêm ngặt: các ngân hàng thương mại tuyệt đối không được phép hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng và không đánh đổi chất lượng tài sản để chạy theo mục tiêu mở rộng quy mô tín dụng đơn thuần.