NHNN và Mastercard tăng cường hợp tác phát triển thanh toán số an toàn, bền vững

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cùng Đoàn công tác Mastercard chụp ảnh lưu niệm

Tham dự buổi làm việc, về phía NHNN có đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Thanh toán và Cục Công nghệ thông tin. Về phía Mastercard còn có ông Donald Ong - Chủ tịch phụ trách khu vực Đông và Đông Nam Á; ông Sharad Jain, Giám đốc Quốc gia phụ trách khu vực Việt Nam, Campuchia và Lào cùng các cán bộ của Mastercard.

Chào mừng ông Jon M. Huntsman cùng đoàn công tác Mastercard đến thăm và làm việc với NHNN, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao chặng đường 18 năm Mastercard đồng hành cùng sự phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.

Chia sẻ về tình hình phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán tại Việt Nam, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết đây là một trong những định hướng quan trọng của Chính phủ Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Tính đến cuối năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên tại Việt Nam có tài khoản ngân hàng đã đạt gần 89%. Thanh toán không dùng tiền mặt cũng duy trì mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm qua và ngày càng được mở rộng trong nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, dịch vụ công, du lịch...

Phó Thống đốc nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt sang thanh toán số đang diễn ra ngày càng sâu rộng, không chỉ tại các ngân hàng, tổ chức tài chính mà còn ở các hộ kinh doanh và cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Từ các cửa hàng, quán ăn đến những hộ kinh doanh quy mô nhỏ, thanh toán số ngày càng trở nên phổ biến, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thanh toán số và công nghệ, yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán ngày càng được đặt ra cấp thiết. Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết NHNN đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lừa đảo của tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực thanh toán. Phó Thống đốc đánh giá cao đề xuất phối hợp xây dựng Trung tâm phòng, chống lừa đảo, đồng thời khẳng định NHNN sẵn sàng phối hợp với Bộ Công an và Mastercard để nghiên cứu, triển khai mô hình này tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Theo Phó Thống đốc, tội phạm công nghệ cao đang liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, trong khi sự phát triển nhanh của công nghệ cũng đặt ra những rủi ro mới về an ninh mạng và gian lận tài chính. Do đó, NHNN mong muốn Mastercard tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong phòng, chống gian lận, lừa đảo và các hành vi lợi dụng dịch vụ thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp; đồng thời tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ người sử dụng dịch vụ thanh toán.

Về định hướng hợp tác thời gian tới, Phó Thống đốc đề nghị Mastercard tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và các giải pháp công nghệ mới, nhất là trong những lĩnh vực đang được quan tâm như trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, tài sản số…. Đây là những lĩnh vực mới, đòi hỏi tăng cường trao đổi, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách và phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng số tại Việt Nam.

Ông Jon M. Huntsman - Phó Chủ tịch Tập đoàn Mastercard phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Jon M. Huntsman, Phó Chủ tịch Mastercard đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong chuyển đổi số và khẳng định Mastercard sẽ tiếp tục đồng hành cùng NHNN và các đối tác Việt Nam, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thanh toán số.

Trong đó, an ninh, phòng, chống gian lận và lừa đảo trong thanh toán được xác định là một trong những trọng tâm hợp tác. Ông Jon M. Huntsman cho biết Mastercard sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, năng lực về phân tích dữ liệu, dự báo nguy cơ và các giải pháp an ninh mạng nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận trong thanh toán.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng ghi nhận các đề xuất của Mastercard và bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và nghiên cứu các giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy thanh toán số, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại Việt Nam.