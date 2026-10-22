NHNN tuyển chọn đơn vị phát triển nền tảng AI hỗ trợ quản lý tín dụng

Cụ thể, theo Quyết định số 2338/QĐ-NHNN, nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược được NHNN phê duyệt thuộc Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược. Nhiệm vụ được triển khai theo phương thức tuyển chọn tổ chức chủ trì, tập trung nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống nền tảng AI nhằm nâng cao năng lực phân tích, xử lý thông tin và hỗ trợ ra quyết định trong hoạt động tín dụng.

Mục tiêu của nhiệm vụ là ứng dụng công nghệ chiến lược để mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, đồng thời nâng cao năng lực và chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại các tổ chức tín dụng. Cục Công nghệ thông tin (NHNN) được giao làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đặt hàng, tổ chức xét tuyển và ký hợp đồng triển khai theo quy định hiện hành.

NHNN tuyển chọn tổ chức chủ trì phát triển nền tảng AI hỗ trợ quản trị rủi ro tín dụng

Theo phụ lục kèm theo Quyết định số 2338/QĐ-NHNN, nhiệm vụ đặt hàng gồm các nhóm sản phẩm chính: nền tảng dữ liệu tri thức tín dụng; mô hình ngôn ngữ lớn tài chính bằng tiếng Việt; mô hình trích xuất thông tin sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR); nền tảng điều phối đa tác nhân; các tác nhân AI xử lý hồ sơ tín dụng; và các mô hình AI dự đoán, chấm điểm tín dụng.

Về số lượng, nhiệm vụ yêu cầu phát triển 1 nền tảng dữ liệu tri thức tín dụng, 1 mô hình ngôn ngữ lớn tài chính tiếng Việt, 1 mô hình OCR, 1 nền tảng điều phối đa tác nhân, tối thiểu 3 tác nhân AI xử lý hồ sơ tín dụng và 3 mô hình AI dự đoán, chấm điểm tín dụng.

Các sản phẩm phải đáp ứng những chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể. Trong đó, nền tảng dữ liệu tri thức tín dụng, nền tảng điều phối đa tác nhân, các tác nhân AI và mô hình dự đoán, chấm điểm tín dụng phải đạt tỷ lệ sẵn sàng hoạt động 99,5% mỗi tháng. Mô hình ngôn ngữ lớn tài chính phải đạt độ chính xác từ 85% trở lên trên bộ đánh giá MMLU phiên bản tiếng Việt, trong khi mô hình OCR phải đạt độ chính xác trích xuất trường thông tin trên 95% đối với chứng từ tài chính, báo cáo tài chính và hồ sơ pháp lý.

Đối với các mô hình dự đoán, chấm điểm tín dụng, chỉ tiêu AUC-ROC phải đạt từ 0,75 trở lên trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập; tỷ lệ cảnh báo sai của mô hình cảnh báo rủi ro không vượt quá 20%. Bên cạnh đó, hệ thống phải đáp ứng yêu cầu kiểm soát thiên lệch theo nhóm khách hàng, có khả năng giải thích các yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả từ chối tín dụng hoặc cảnh báo rủi ro cao, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật, phân quyền và lưu vết thao tác theo thời gian thực.

Ngoài các tiêu chí kỹ thuật, nhiệm vụ còn đặt ra những yêu cầu cụ thể về hiệu quả ứng dụng trong hoạt động tín dụng. Theo đó, tại các tổ chức tín dụng tham gia thử nghiệm chưa ứng dụng hoặc mới bắt đầu ứng dụng AI, số món vay được giải ngân qua phương tiện điện tử phải tăng tối thiểu 50% sau 24 tháng. Đồng thời, thời gian xử lý hồ sơ vay, tính từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đến khi có quyết định phê duyệt hoặc từ chối, phải giảm 40% so với quy trình truyền thống trong điều kiện so sánh tương ứng. Kết quả đo lường các chỉ tiêu này phải được bên thứ ba độc lập thẩm định, xác nhận trước khi nghiệm thu.

Nhiệm vụ dự kiến thực hiện trong 48 tháng, từ tháng 1/2027 đến tháng 12/2030, với tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm đạt tối thiểu 40%. Cùng với đó, NHNN yêu cầu đăng ký bảo hộ thành công tối thiểu 1 bản quyền tác giả phần mềm và công bố ít nhất 1 bài báo khoa học về AI tự chủ trong quản trị rủi ro tài chính trên tạp chí hoặc tại hội thảo khoa học đáp ứng các tiêu chí quy định.

Để triển khai nhiệm vụ, NHNN công khai kế hoạch đặt hàng, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện. Theo thông báo, các tổ chức đăng ký có trách nhiệm lập dự toán kinh phí theo Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN ngày 1/8/2026. Điều kiện đối với tổ chức đăng ký chủ trì, số lượng và thành phần hồ sơ được thực hiện theo khoản 3 Điều 7 và khoản 2, khoản 4 Điều 7 Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN ngày 1/8/2026.

Các tổ chức quan tâm nộp 1 bộ hồ sơ bản giấy trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến NHNN (Cục Công nghệ thông tin), địa chỉ số 64 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược”.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ trước 17 giờ ngày 10/11/2026. Đối với hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính, thời điểm nộp được xác định theo dấu bưu chính nơi gửi. Hồ sơ nộp sau thời hạn quy định sẽ không được xem xét.

Thông báo kế hoạch đặt hàng cùng các văn bản liên quan được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử NHNN tại địa chỉ https://sbv.gov.vn để các tổ chức quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định.