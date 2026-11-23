Trong tuần trước (từ 16/11 - 20/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp ròng hút ròng thanh khoản trên kênh thị trường mở với lượng hút ròng là 10.826 tỷ đồng, trong đó có hai phiên bơm ròng và ba phiên hút ròng.

Đây là tuần thứ tư liên tiếp hút ròng của nhà điều hành trong thời gian qua, tuần trước đó lượng hút ròng hơn 25.000 tỷ đồng.

Trong tuần, khối lượng phát hành giấy tờ có giá phát hành đạt hơn 22.789 tỷ đồng, bằng một nửa lượng phát hành trong tuần trước trong khi lượng đáo hạn là hơn 33.600 tỷ đồng

Tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố tiếp tục giảm về hơn 83.000 tỷ đồng, chỉ bằng 17% so với con số đỉnh ghi nhận vào tháng 2 và ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 7/2025.

Nguồn: NHNN, WiData.

Trên kênh vay mượn liên ngân hàng, lãi suất các kỳ hạn tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Diễn biến này bắt đầu từ tháng 10 trở lại đây.

Trong ngắn hạn, có thể thấy thanh khoản hệ thống vẫn khá dồi dào, với lãi suất ngắn hạn các kỳ qua đêm và 1 tuần ở quanh vùng 4 - 5%/năm. Lãi suất kỳ hạn qua đêm đến ngày 19/11 dừng ở mức 4,68%/năm, giảm nhẹ so với mức 4,99%/năm đầu tuần.

Lãi suất kỳ hạn 1 tuần ở mức 4,8%/năm giảm so với ngưỡng 5,08%/năm đầu tuần, lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức 5,36%/năm giảm nhẹ so với mức 5,39%/năm đầu tuần.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn dài từ 2-3 tháng vẫn còn ở mức khá cao (lãi suất 3 tháng hiện 7,85%/năm) phản ánh tâm lý thận trọng của các ngân hàng với triển vọng thanh khoản thời gian tới, khi nhu cầu tín dụng tăng mạnh theo yếu tố mùa vụ cuối năm, cùng áp lực thu thuế đến hạn.

Động thái liên tục hút ròng thanh khoản trên kênh OMO và lãi suất liên ngân hàng dao động trong biên độ hẹp cho thấy nhà điều hành đã thành công trong việc giữ ổn định thị trường 2.

Nguồn: NHNN, WiData.

Để giảm áp lực thanh khoản trong thời điểm gần cuối năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động bổ sung thanh khoản trước giai đoạn cao điểm bằng cách triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (swap) kỳ hạn 6 tháng (182 ngày) với quy mô tính đến ngày báo cáo khoảng 2 tỷ USD, tương đương khoảng 50.000 tỷ VNĐ được bổ sung cho thanh khoản hệ thống.

Theo các chuyên gia phân tích, kỳ hạn tương đối dài của nghiệp vụ swap lần này cho thấy NHNN không chỉ hướng đến xử lý nhu cầu thanh khoản ngắn hạn mà còn muốn hỗ trợ các tổ chức tín dụng chủ động chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn cuối năm và đầu năm sau.

Bên cạnh đó, từ ngày 11/11, NHNN triển khai mua USD giao ngay định kỳ thứ Hai và thứ Tư hàng tuần tại mức giá 25.500 VND/USD. Nếu NHNN mua được ngoại tệ với mức giá này và bơm thêm thanh khoản VND ra thị trường trong thời gian tới, điều này có thể tạo ra một động lực tích cực, hỗ trợ lãi suất giảm đáng kể theo định hướng của Chính phủ và NHNN.

Trên thị trường 1, trước bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao thời gian qua, từ giữa tháng 10, NHNN đã yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm % lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng và 1,5-2 điểm % lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Theo ước tính của Bộ phận Phân tích Kinh tế và Thị trường Tài chính Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank), lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng của nhóm 8 ngân hàng theo dõi (gồm:Techcombank, MB, VPBank, VIB, TPBank, ACB, Sacombank, MSB) tính tới ngày 16/11 đã giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm so với thời điểm giữa tháng 10.

"Chúng tôi kỳ vọng lãi suất huy động sẽ hạ nhiệt, giảm khoảng 0,5 điểm % trong những tháng cuối 2026, sau đó đi ngang trong 2027", báo cáo của Techcombank dự báo.