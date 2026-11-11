NHNN tiếp tục duy trì hiệu lực quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Theo đó, NHNN đã ban hành Quyết định số 2452/QĐ-NHNN, công bố tiếp tục có hiệu lực thi hành Thông tư số 32/2013/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2019/TT-NHNN và Chương III Thông tư số 75/2025/TT-NHNN. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thông tư số 32/2013/TT-NHNN quy định, trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được phép theo quy định, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối. Quy định này cũng áp dụng đối với việc quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị hợp đồng và thỏa thuận.

Tuy nhiên, Thông tư cũng quy định cụ thể những trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối có thể thực hiện giao dịch, thanh toán, niêm yết, báo giá và ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại hối trong phạm vi hoạt động đã được NHNN cho phép.

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Một số trường hợp khác được sử dụng ngoại hối theo quy định bao gồm hoạt động tại cửa hàng miễn thuế, giao dịch của cơ quan nhà nước tại cửa khẩu, hoạt động góp vốn để thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thanh toán theo hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu và một số giao dịch liên quan đến đấu thầu quốc tế, dầu khí, bảo hiểm. Việc sử dụng ngoại hối trong từng trường hợp phải đáp ứng các điều kiện và hình thức thanh toán tương ứng được quy định tại Thông tư.

Đáng chú ý, Thông tư số 03/2019/TT-NHNN đã bổ sung quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi tham gia đấu giá mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa, mua cổ phần hoặc phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện thoái vốn và một số trường hợp thoái vốn khác được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trường hợp trúng đấu giá, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua cổ phần, phần vốn góp. Trường hợp đấu giá không thành công, nhà đầu tư được chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi trừ các chi phí liên quan phát sinh, nếu có.

Chương III Thông tư số 75/2025/TT-NHNN tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời quy định cụ thể hồ sơ, trình tự và thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận sử dụng ngoại hối.

Theo quy định được sửa đổi, đối với các trường hợp liên quan đến an ninh, quốc phòng, dầu khí và các trường hợp cần thiết khác, tổ chức được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam sau khi được NHNN xem xét, chấp thuận bằng văn bản, căn cứ tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp.

Về thủ tục, tổ chức có nhu cầu sử dụng ngoại hối lập một bộ hồ sơ gửi NHNN, gồm đơn đề nghị theo mẫu và văn bản trình bày sự cần thiết sử dụng ngoại hối kèm theo các tài liệu chứng minh. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN xem xét cấp văn bản chấp thuận sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, NHNN có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. Nếu từ chối chấp thuận, NHNN phải có văn bản nêu rõ lý do.