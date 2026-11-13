NHNN thanh tra việc giảm lãi suất tại các ngân hàng trong tháng 11

NHNN cảnh báo xử lý nghiêm ngân hàng vi phạm lãi suất. Ảnh: TN.

NHNN vừa có văn bản gửi NHNN chi nhánh Khu vực về việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất.

Văn bản nêu rõ Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 532 ngày 17/10 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về việc điều hành chính sách tiền tệ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản nêu trên, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh Khu vực căn cứ nguồn lực hiện có; kết quả theo dõi, quản lý, giám sát; tình hình thực tế về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng để tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề đối với việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về việc giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh Khu vực kịp thời nhận diện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật.

Thời gian triển khai thanh tra, kiểm tra là ngay trong tháng 11 và báo cáo NHNN kết quả thực hiện trong cùng tháng để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tại văn bản ngày 18/10 về điều hành hoạt động ngân hàng, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng không chạy đua tăng lãi suất huy động hoặc cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường. Trước mắt, các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm %/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Đối với lãi suất cho vay, NHNN yêu cầu giảm 1,5-2 điểm %/năm cho khách hàng thuộc lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN cho biết các tổ chức tín dụng không tuân thủ việc hạ lãi suất sẽ bị xem xét lại hạn mức tín dụng còn lại của năm nay, giao chỉ tiêu tín dụng thấp hơn vào năm tới hoặc buộc áp dụng tỷ lệ an toàn cao hơn.