NHNN tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn

NHNN sẽ nghiên cứu tăng trách nhiệm của ngân hàng khi bán bảo hiểm kèm khoản vay. (Ảnh minh họa)

Theo văn bản hồi âm đề nghị của đại biểu Quốc hội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi ép buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn, NHNN cho biết những năm gần đây đã đưa nội dung kiểm tra hoạt động đại lý bảo hiểm vào kế hoạch thanh tra.

Nội dung thanh tra tập trung đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của tổ chức tín dụng (TCTD) trong thực hiện hợp đồng đại lý, giới thiệu và phân phối sản phẩm, tư vấn, thu phí bảo hiểm và quản lý các khoản thu liên quan. Cơ quan này đồng thời kiểm tra tính đầy đủ, chính xác, minh bạch của thông tin cung cấp cho khách hàng, qua đó phát hiện, chấn chỉnh hạn chế và xử lý vi phạm nếu có.

NHNN khẳng định việc thanh tra, kiểm tra hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD vẫn được triển khai thường xuyên trên phạm vi toàn quốc, với sự phối hợp của Bộ Tài chính – cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về kinh doanh bảo hiểm.

Về xử lý hành vi ép khách hàng mua bảo hiểm trái quy định, NHNN cho biết Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung), Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP và Thông tư số 67/2023/TT-BTC đã có quy định nghiêm cấm, ngăn chặn hành vi ép khách hàng mua hoặc giao kết hợp đồng bảo hiểm gắn với việc cấp tín dụng, giải ngân khoản vay, đồng thời quy định xử phạt vi phạm hành chính khi có vi phạm.

Trường hợp phát hiện TCTD vi phạm trong hoạt động đại lý bảo hiểm, hành vi vi phạm sẽ được kết luận và xử lý theo quy định. Kết luận thanh tra được công khai theo Điều 37 Luật Thanh tra năm 2025 nhằm tăng tính răn đe.

Đối với việc tiếp nhận phản ánh, tố cáo, NHNN cho biết đang thực hiện theo quy định pháp luật, trong đó các đơn thư liên quan đến vi phạm hoạt động đại lý bảo hiểm được xử lý theo chế độ mật để bảo đảm an toàn cho người tố cáo. Thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục cảnh báo các TCTD và truyền thông về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tố cáo.

NHNN cũng yêu cầu các TCTD cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp bảo hiểm; giải thích rõ quyền lợi, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua. Ngân hàng không được tự ý kê khai thông tin khi chưa có sự đồng ý của khách hàng và nghiêm cấm hành vi ép mua bảo hiểm.

Về kiến nghị tăng trách nhiệm chứng minh của TCTD khi phát sinh khiếu nại, NHNN cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ sở và tính khả thi của việc bổ sung quy định. Việc lưu trữ hồ sơ tín dụng, bao gồm tài liệu liên quan đến bán bảo hiểm cùng khoản vay, được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.