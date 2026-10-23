NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt để hỗ trợ nền kinh tế

Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Chiều ngày 23/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội ...

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tạo điều kiện để vốn đến được dự án

Kết luận hội nghị về khơi thông nguồn lực tài chính – ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đánh giá các ý kiến của địa phương, tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp đã phản ánh thẳng thắn những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cũng như khả năng cung ứng vốn.

Thống đốc nhấn mạnh nguồn lực phục vụ tăng trưởng không thể chỉ đến từ tín dụng ngân hàng mà cần được huy động từ nhiều kênh. NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm thanh khoản hệ thống, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng hỗ trợ nền kinh tế.

Đối với Đông Nam Bộ, Thống đốc xác định đây là khu vực có đóng góp lớn vào tăng trưởng cả nước, vì vậy cần được quan tâm trong triển khai chính sách tín dụng. Các tổ chức tín dụng phải tiếp tục huy động vốn từ nền kinh tế, tránh cạnh tranh lãi suất không lành mạnh; đồng thời xây dựng chương trình cho vay có lãi suất phù hợp, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và các hiệp hội để nắm bắt nhu cầu thực tế.

Các đại biểu đại diện các Vụ, NHNN Khu vực tham dự Hội nghị

Một yêu cầu quan trọng được Thống đốc đặt ra với chính quyền TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh là chủ động tháo gỡ khó khăn về cơ chế, đất đai, thuế, hạ tầng và giải phóng mặt bằng. Theo ông, việc giải quyết các vướng mắc phải giúp doanh nghiệp sớm triển khai dự án, đưa hoạt động đầu tư vào thực tế. Khi tiến độ, điều kiện pháp lý và phương án kinh doanh được làm rõ, ngân hàng cũng có cơ sở thuận lợi hơn để xem xét tài trợ vốn.

Thống đốc cho biết, NHNN sẽ cùng các tổ chức tín dụng nghiên cứu kiến nghị liên quan đến tài sản bảo đảm, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ. Ông cũng đề nghị doanh nghiệp chủ động kết hợp vốn vay ngân hàng với huy động qua cổ phiếu, trái phiếu và những nguồn vốn hợp pháp khác, tùy tính chất từng dự án, thay vì phụ thuộc vào một kênh tài trợ.

NHNN sẽ cùng các tổ chức tín dụng nghiên cứu kiến nghị liên quan đến tài sản bảo đảm, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ.

Chính quyền và ngân hàng cùng chuẩn bị nguồn lực

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng NHNN, đến cuối tháng 9/2026, dư nợ tín dụng Đông Nam Bộ đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, tăng 10,93% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, 15 công trình, dự án trọng điểm có tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757 nghìn tỷ đồng, nhưng đến ngày 30/9 các ngân hàng mới giải ngân 39.322 tỷ đồng cho hai dự án.

Đại diện Vụ Tín dụng phân tích, nhiều dự án gặp khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và phương án tài chính. Nếu tiến độ xây dựng, nguồn thu hoặc phương án hoàn vốn chưa rõ, ngân hàng khó xác định lịch giải ngân và đánh giá khả năng trả nợ. Vì vậy, cơ quan này đề xuất địa phương công khai, cập nhật danh mục dự án trọng điểm với thông tin về chủ đầu tư, quy mô, tiến độ, nhu cầu và cơ cấu vốn; đồng thời khuyến khích các ngân hàng trao đổi sớm với chủ đầu tư, nghiên cứu cho vay hợp vốn đối với dự án lớn.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, địa phương sẽ tiếp tục tập trung giải quyết khó khăn trong triển khai các dự án, đặc biệt là vướng mắc đất đai, thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, địa phương sẽ tiếp tục tập trung giải quyết khó khăn trong triển khai các dự án, đặc biệt là vướng mắc đất đai, thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng. Theo ông, những khâu này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ đầu tư, khả năng đưa công trình vào khai thác và nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đề cập việc công khai danh mục dự án ưu tiên trên các kênh thông tin chính thức để ngân hàng, nhà đầu tư và doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, tiếp cận và xây dựng phương án hợp tác. Chính quyền địa phương sẽ tiếp nhận các kiến nghị cụ thể, giao cơ quan chức năng phối hợp xem xét những khó khăn thuộc thẩm quyền.

Từ phía ngân hàng thương mại, đại diện BIDV đề xuất ngân hàng tham gia ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án, cùng chủ đầu tư tính toán cấu trúc tài chính, tiến độ sử dụng vốn, dòng tiền và khả năng hoàn vốn. Cách tiếp cận này giúp xác định sớm phần vốn tín dụng có thể đáp ứng, những điều kiện cần hoàn thiện và khả năng kết hợp vốn chủ sở hữu, đầu tư công, hợp tác công tư hoặc các kênh vốn dài hạn. Đối với dự án quy mô lớn, BIDV lưu ý nhu cầu phối hợp nhiều tổ chức tài trợ thay vì chỉ dựa vào khoản vay đơn lẻ.

Đại diện các NHTM trao các quyết định tài trợ tín dụng cho các chương trình, dự án của các doanh nghiệp khu vực Đông Nam bộ dưới sự chứng kiến của Thống đốc NHNN và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho biết, Đông Nam Bộ tập trung gần 350.000 doanh nghiệp, chiếm hơn 40% số doanh nghiệp cả nước, nhưng chỉ có hơn 170 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE. Theo bà, thị trường chứng khoán còn dư địa bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và những công cụ huy động phù hợp. Để tận dụng kênh vốn này, doanh nghiệp cần nâng cao quản trị, minh bạch thông tin và chuẩn bị điều kiện tiếp cận nhà đầu tư.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Đồng Nai phản ánh nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa có đơn hàng, phương án kinh doanh nhưng gặp khó khi tài sản bảo đảm hạn chế. Ông kiến nghị ngân hàng chú trọng hơn đến dòng tiền, hợp đồng đầu ra và hiệu quả phương án sản xuất khi đánh giá khoản vay, qua đó mở thêm cơ hội tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp có hoạt động thực chất. Kiến nghị này cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp chuẩn hóa hồ sơ, chứng minh nguồn thu và khả năng trả nợ.

Những giải pháp được nêu tại hội nghị cho thấy việc khơi thông vốn cần bắt đầu từ khâu chuẩn bị dự án, hoàn thiện pháp lý và phương án tài chính, đồng thời có sự tham gia sớm của ngân hàng cùng các kênh huy động khác. Đây là cơ sở để thực hiện yêu cầu của Thống đốc Phạm Đức Ấn về phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và các dự án có hiệu quả tại Đông Nam Bộ.