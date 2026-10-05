NHNN quay đầu hút ròng hơn 53.000 tỷ trên thị trường mở, lãi suất qua đêm có thời điểm xuống dưới 0,5%

Trong tuần trước (từ 28/9 - 2/10), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quay đầu hút ròng mạnh thanh khoản trên thị trường mở với lượng hút ròng đạt 53.475 tỷ đồng, với 4 phiên hút ròng và một phiên bơm ròng (30/9).

Động thái hút ròng đã trở lại sau phiên đầu tuần trước (21/9) và tiếp tục trong tuần này với khối lượng nhiều hơn.

Qua đó, tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố giảm từ hơn 186.800 tỷ cuối tuần trước về 133.000 tỷ đồng trong khi kênh tín phiếu vẫn tiếp tục không có giao dịch phát sinh.

Nguồn: NHNN, WiData.

Cùng với việc hút ròng trở lại, lãi suất trên kênh liên ngân hàng cũng ghi nhận biến động mạnh tại kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn có lượng giao dịch lớn nhất trên kênh này. Lần đầu tiên sau hơn 4 năm, lãi suất qua đêm giảm về dưới ngưỡng 0,5%/năm.

Lãi suất qua đêm bình quân liên ngân hàng bất ngờ giảm mạnh về 0,48%/năm trong phiên ngày 28/9. Lần gần nhất lãi suất qua đêm giảm về dưới mức 0,5%/năm là cách đây hơn 4 năm.

Tuy nhiên, chỉ sau đó hai phiên sau khi nhà điều hành bơm ròng hơn 10.000 tỷ, lãi suất qua đêm đã tăng trở lại gần 7%/năm và giảm về 4,29% ngày 1/10.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần có xu hướng tăng nhẹ từ 6,2%/năm lên 6,41%/năm. Ở chiều ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng lại ghi nhận giảm. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm từ 6,6%/năm về 5,97%/năm, lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm từ 6,99%/năm về 6,63%/năm.

Nguồn: NHNN, WiData.

Xét về tỷ giá, nếu so với đầu năm, VND thậm chí còn tăng giá khoảng 1,1% so với USD. Trong khi đó các đồng tiền trong khu vực như IDR, PHP, INR và THB đã mất giá 5-7% so với USD. Nhờ tỷ giá ổn định, NHNN có dư địa để hỗ trợ thanh khoản linh hoạt mỗi khi thị trường căng thẳng.

Ngày 21-22/09, khi lãi suất qua đêm vọt lên 7%, NHNN lập tức bơm ròng khoảng 48.000 tỷ đồng qua kênh OMO với lãi suất 4,5%. Cùng lúc, NHNN mở lại kênh hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 7 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD, gấp đôi đợt tháng 6. Chỉ sau hai phiên, lãi suất qua đêm đã giảm về 2,5%.

Theo nhận định của Chứng khoán PHS, nếu tỷ giá tiếp tục ổn định nhờ dòng vốn vào duy trì tích cực, NHNN sẽ giữ nguyên cách điều hành như hiện tại. Khi đó, lãi suất liên ngân hàng sẽ neo quanh vùng 4 - 5% và NHNN sẵn sàng bơm thanh khoản mỗi khi thị trường căng thẳng cục bộ.

Ngược lại, tỷ giá khó giữ được sự ổn định nếu dòng vốn vào không đạt kỳ vọng. Khi đó, áp lực lên tỷ giá sẽ quay trở lại và NHNN nhiều khả năng phải nâng lãi suất OMO lên trên 5% (từ mức 4,5% hiện nay), qua đó kéo lãi suất liên ngân hàng đi lên, để bảo vệ giá trị VND. Diễn biến này sẽ tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ đi lên.