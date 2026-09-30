NHNN phản hồi nội dung ‘Đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền’

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Trước một số thông tin được đưa ra xung quanh dự thảo, NHNN cho rằng có những cách hiểu chưa đúng về bản chất pháp lý cũng như một số quy định tại dự thảo Thông tư.

Theo NHNN, cần phân biệt giữa giám sát tổ chức tín dụng (TCTD) và việc giám sát, theo dõi cá nhân như khách hàng VIP, lãnh đạo hoặc người quản lý của TCTD.

Một số thông tin gần đây đề cập đến việc “phòng chống rửa tiền với khách VIP, lãnh đạo ngân hàng” hoặc “đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền”. Có thông tin cho rằng những nhóm khách hàng đặc thù, khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên... sẽ phải được thống kê và theo dõi riêng biệt.

Tuy nhiên, theo nội dung dự thảo Thông tư, đối tượng giám sát được xác định là các đối tượng báo cáo, gồm các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán... Đây là các pháp nhân, không phải cá nhân khách hàng hay cá nhân lãnh đạo ngân hàng.

NHNN cũng giải thích việc dự thảo đề cập đến thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, điều hành, kiểm soát tại đối tượng giám sát, trong đó có Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tỷ lệ sở hữu, Ban kiểm soát, cổ đông lớn, quy mô vốn... không đồng nghĩa với việc các cá nhân này trở thành đối tượng bị giám sát riêng.

Đây là những thông tin mà các ngân hàng đã có trách nhiệm báo cáo trong Báo cáo giám sát an toàn vi mô theo quy định tại Thông tư 08/2022/TT-NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luật về chứng khoán. Các dữ liệu này mang tính cơ bản, tổng quan, phục vụ việc giám sát và đánh giá TCTD từ góc độ cơ cấu lãnh đạo, quản lý, quy mô và cấu trúc của đơn vị.

Một nội dung khác được NHNN làm rõ là việc dự thảo yêu cầu thu thập số liệu về các nhóm khách hàng.

Theo một số thông tin được nêu, những nhóm khách hàng đặc thù, khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên và khách hàng tổ chức sẽ phải được thống kê, theo dõi riêng biệt. Dự thảo cũng được cho là yêu cầu thống kê số lượng khách hàng tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm như dịch vụ tài sản mã hóa, kinh doanh bất động sản, đại lý bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý và trang sức, sòng bạc và trò chơi có thưởng.

NHNN cho biết, theo dự thảo, các TCTD có trách nhiệm báo cáo tổng số lượng khách hàng, được phân tách thành các nhóm theo những đặc điểm khác nhau.

Các nhóm này có thể bao gồm khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức, khách VIP hoặc khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực được phân loại phục vụ mục đích giám sát phòng, chống rửa tiền, như tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, sòng bạc, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kim loại quý, đá quý và trang sức.

Cách thu thập và phân loại thông tin được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận và khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhằm phục vụ việc đánh giá mức độ rủi ro của TCTD dựa trên đặc điểm hoạt động kinh doanh và khách hàng của tổ chức.

“Các thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan được thu thập làm dữ liệu đầu vào để phân tích, đánh giá bức tranh rủi ro tổng thể của đối tượng báo cáo, không có nghĩa các chủ thể này trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro, vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền”, NHNN khẳng định.

Đối với nhận định cho rằng việc mở rộng thêm các đối tượng, từ lãnh đạo ngân hàng đến khách hàng VIP và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực có mức độ rủi ro rửa tiền đáng quan tâm sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn, NHNN nói rằng cách diễn giải này chưa phản ánh đúng nội dung dự thảo.

Cụ thể, dự thảo Thông tư không mở rộng thêm bất kỳ “đối tượng báo cáo” hay “đối tượng giám sát” nào so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Thông tư này chỉ quy định về trình tự, thủ tục nghiệp vụ giám sát của NHNN đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

“Việc bài báo nhận định ‘mở rộng đối tượng từ lãnh đạo ngân hàng đến khách VIP’ tạo ra cảm giác cơ quan nhà nước coi lãnh đạo ngân hàng và người gửi tiền nhiều tiền là đối tượng tiềm ẩn tội phạm, đi ngược lại nguyên tắc pháp quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền”, NHNN nhấn mạnh.