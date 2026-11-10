Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo phương án mua ngoại tệ giao ngay, dự kiến bắt đầu từ ngày 11/11/2026.

Theo đó, NHNN sẽ thực hiện mua ngoại tệ vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần. Trường hợp ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ, phiên mua sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

NHNN mua USD hai phiên mỗi tuần, bổ sung nguồn tiền đồng cho hệ thống ngân hàng từ 11/11

Với phương án này, các tổ chức tín dụng bán USD cho NHNN và nhận thanh toán bằng VND theo tỉ giá 25.500 đồng/USD. Như vậy, cứ mỗi 1 tỷ USD được mua vào, lượng tiền đồng tương ứng được đưa vào hệ thống ngân hàng là khoảng 25.500 tỷ đồng.

Hiện NHNN chưa công bố hạn mức mua ngoại tệ cụ thể cho mỗi phiên. Do đó, tổng lượng VND được cung ứng thông qua kênh này sẽ phụ thuộc vào khối lượng ngoại tệ thực tế được các tổ chức tín dụng bán ra.

Bên cạnh đó, phương án mua ngoại tệ giao ngay lần này có sự khác biệt so với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ mà NHNN vừa triển khai trước đó.

Cụ thể, ngày 6/11, NHNN thông báo thực hiện giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD. Tỉ giá mua giao ngay được ấn định ở mức 24.399 đồng/USD và tỉ giá bán kỳ hạn là 24.704 đồng/USD. Giao dịch có ngày giá trị 9/11/2026.

Theo cơ chế hoán đổi, các tổ chức tín dụng bán USD cho NHNN để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn. Nếu sử dụng hết hạn mức 2 tỷ USD, lượng tiền đồng được cung ứng ban đầu có thể đạt gần 48.800 tỷ đồng và sẽ được thu hồi sau 182 ngày.

Trong khi đó, giao dịch mua ngoại tệ giao ngay không đi kèm cam kết mua lại USD tại một thời điểm xác định trong tương lai. Do đó, lượng VND được thanh toán cho các ngân hàng bán ngoại tệ không gắn với nghĩa vụ hoàn trả theo kỳ hạn như nghiệp vụ hoán đổi.

Đối tượng tham gia phương án mua ngoại tệ là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương. Khối lượng ngoại tệ được bán tối đa tương ứng với trạng thái ngoại tệ của từng đơn vị, căn cứ vào số liệu cuối ngày làm việc liền trước phiên giao dịch.

Việc triển khai thêm phương án mua ngoại tệ giao ngay diễn ra trong bối cảnh NHNN đang sử dụng nhiều công cụ để điều tiết thanh khoản hệ thống, trong đó có nghiệp vụ thị trường mở (OMO) và giao dịch hoán đổi ngoại tệ.

Trước đó, tại cuộc họp đánh giá công tác điều hành giá ngày 9/11, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết cơ quan điều hành đã triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng, với quy mô giải ngân gần 50.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại. Nguồn vốn này nhằm hỗ trợ thanh khoản đến cuối năm 2026, dịp Tết Nguyên đán và thời gian sau đó.