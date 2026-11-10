NHNN mua ngoại tệ giao ngay: Bổ sung thanh khoản VND, tạo điều kiện tăng dự trữ ngoại hối

Động thái này diễn ra sau khi NHNN triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) quy mô tối đa 2 tỷ USD, kỳ hạn 182 ngày từ ngày 6/11. Thông tin tới phóng viên, các chuyên gia thuộc Bộ phận Phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS Research) cho biết, khác với nghiệp vụ hoán đổi có thời hạn hoàn trả VND, hoạt động mua ngoại tệ giao ngay không kèm cam kết bán lại USD, qua đó bổ sung nguồn VND không gắn với kỳ hạn thu hồi xác định.

Cũng theo ABS Research, với tỷ giá mua 25.500 VND/USD, mỗi 1 tỷ USD được NHNN mua vào tương ứng khoảng 25.500 tỷ đồng cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, quy mô tác động thực tế phụ thuộc vào lượng ngoại tệ được các tổ chức tín dụng bán cho NHNN.

Đây cũng là yếu tố được thị trường quan tâm bởi hiện NHNN chưa công bố hạn mức mua ngoại tệ mỗi phiên cũng như tổng quy mô dự kiến của chương trình. Vì vậy, lượng thanh khoản VND bổ sung thông qua nghiệp vụ này sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và nhu cầu giao dịch thực tế.

NHNN mua ngoại tệ giao ngay: Hỗ trợ thanh khoản, củng cố dự trữ ngoại hối

Việc có thêm kênh cung ứng VND được kỳ vọng hỗ trợ các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn gia tăng vào cuối năm. Theo số liệu được ABS Research tổng hợp, lãi suất VND qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng từ 3,7% ngày 3/11 lên 4,60% ngày 9/11. Cùng thời gian, dư nợ nghiệp vụ thị trường mở (OMO) tăng từ 116.381 tỷ đồng lên 124.862 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục hiện hữu trong những tháng cuối năm. Trong bối cảnh đó, việc NHNN triển khai thêm nghiệp vụ mua ngoại tệ giao ngay, bên cạnh các công cụ điều hành hiện có, giúp đa dạng hóa phương thức cung ứng vốn cho thị trường.

So với nguồn vốn cung ứng qua OMO hoặc nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ có thời hạn, nguồn VND từ hoạt động mua ngoại tệ giao ngay không phát sinh nghĩa vụ hoàn trả vào một ngày đáo hạn xác định. Đây là điểm được ABS Research đánh giá có ý nghĩa đối với việc hỗ trợ cân đối nguồn vốn của các ngân hàng.

Cùng với tác động đối với thanh khoản, hoạt động mua ngoại tệ còn tạo điều kiện để NHNN bổ sung dự trữ ngoại hối khi nguồn cung ngoại tệ trên thị trường thuận lợi.

Triển khai mua ngoại tệ diễn ra khi tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm so với giai đoạn trước. Ngày 9/11, tỷ giá liên ngân hàng ở mức 25.547 VND/USD, cao hơn 47 đồng so với tỷ giá mua ngoại tệ mới được NHNN công bố.

Khoảng cách tương đối nhỏ giữa tỷ giá giao dịch trên thị trường và tỷ giá mua của NHNN tạo cơ sở để các tổ chức tín dụng cân nhắc thực hiện giao dịch khi có nguồn ngoại tệ phù hợp.

Bên cạnh đó, nguồn cung ngoại tệ từ hoạt động xuất khẩu, kiều hối, vốn đầu tư nước ngoài và các dòng vốn quốc tế cũng là những yếu tố có thể hỗ trợ hoạt động mua ngoại tệ trong thời gian tới.

Cùng bàn về vấn đề này, Khối Thị trường tài chính của ACB nhận định, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã giảm đáng kể so với vùng đỉnh hồi đầu tháng 8/2026, có thời điểm xuống mức 25.480 VND/USD trong phiên giao dịch ngày 9/11, thấp nhất kể từ giữa tháng 3/2025. Theo ACB, vùng tỷ giá 25.450–25.500 VND/USD đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong bối cảnh nguồn cung USD trên thị trường tương đối dồi dào, trong khi nhu cầu ngoại tệ chưa có nhiều đột biến. Với triển vọng nguồn kiều hối, vốn vay nước ngoài và giải ngân FDI gia tăng từ nay đến Tết Nguyên đán, ACB kỳ vọng NHNN có thêm điều kiện mua ngoại tệ, đồng thời dự báo tỷ giá USD/VND có thể ổn định quanh vùng 25.500–25.600 VND/USD trong ngắn hạn.

Ở một khía cạnh khác, ABS Research nhìn nhận nghiệp vụ mua ngoại tệ giao ngay được triển khai trong giai đoạn nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và thanh toán thường gia tăng vào cuối năm. Trong khi đó, nguồn cung ngoại tệ từ các hoạt động kinh tế đối ngoại có thể tạo điều kiện thuận lợi để NHNN thực hiện mua vào.

Các chuyên gia đánh giá, nguồn thanh khoản VND bổ sung có thể góp phần giảm áp lực cân đối vốn ngắn hạn, tạo điều kiện để các ngân hàng ổn định chi phí vốn và hỗ trợ mặt bằng lãi suất. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào quy mô ngoại tệ được mua, nhu cầu tín dụng, tình hình thanh khoản thực tế và sự phối hợp giữa các công cụ điều hành chính sách tiền tệ.

Nhìn chung, nghiệp vụ mua ngoại tệ giao ngay, tiếp nối hoạt động hoán đổi ngoại tệ trước đó, cho thấy sự linh hoạt của NHNN trong điều hành thị trường tiền tệ. Công cụ này không chỉ bổ sung nguồn VND không gắn với kỳ hạn hoàn trả mà còn tạo điều kiện củng cố dự trữ ngoại hối khi thị trường thuận lợi. Tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào khối lượng giao dịch, diễn biến tỷ giá và tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong thời gian tới.