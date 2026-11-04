NHNN lần đầu hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng, hỗ trợ giảm mặt bằng lãi suất

Như vậy, thay vì các kỳ hạn ngắn từ 1-2 tuần đã được thực hiện nhiều lần kể từ cuối năm 2025 để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, NHNN đã kéo dài kỳ hạn hoán đổi ngoại tệ lên 6 tháng. Đây là lần đầu tiên NHNN triển khai nghiệp vụ này với kỳ hạn tương đối dài. Việc kéo dài kỳ hạn hoán đổi giúp các tổ chức tín dụng có thêm điều kiện chủ động cân đối nguồn vốn VND trong thời gian dài hơn, giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn và hỗ trợ ổn định chi phí vốn. Qua đó, tạo thêm dư địa để các ngân hàng triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc triển khai nghiệp vụ hoán đổi với kỳ hạn dài hơn cho thấy sự linh hoạt của NHNN trong sử dụng các công cụ điều hành chính sách tiền tệ, không chỉ đáp ứng nhu cầu thanh khoản trước mắt mà còn hướng tới hỗ trợ nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng trong thời gian dài hơn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.