NHNN làm việc với Đoàn kiểm tra về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng đoàn kiểm tra, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị thành viên Đoàn kiểm tra. Về phía NHNN có ông Đoàn Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thống đốc Thường trực NHNN và đại diện lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh, tổng rà soát hệ thống VBQPPL là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, hệ thống VBQPPL giữ vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối cũng như việc thực hiện các chức năng của Ngân hàng Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị quá trình kiểm tra tập trung trao đổi những nội dung trọng tâm, qua đó góp phần giúp NHNN tiếp tục hoàn thiện kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu đề ra.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN Tạ Quang Đôn đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL thuộc phạm vi quản lý của NHNN. Thời gian qua, NHNN đã chủ động phân công nhiệm vụ, ban hành kế hoạch triển khai, thành lập tổ công tác, tổ chức rà soát hệ thống văn bản và lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế luôn được Ban Lãnh đạo NHNN quan tâm, chỉ đạo sát sao. Công tác rà soát VBQPPL được NHNN triển khai thường xuyên, từng bước đi vào nền nếp, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Phó Thống đốc khẳng định NHNN luôn cầu thị, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến từ cơ quan, tổ chức và thực tiễn thi hành. Đây là nguồn thông tin quan trọng để NHNN tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn hoạt động ngân hàng.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tạ Quang Đôn báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL tại NHNN

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra và đại diện các đơn vị thuộc NHNN đã trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến quá trình triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN trao đổi ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Cận ghi nhận những kết quả tích cực NHNN đã đạt được trong quá trình triển khai tổng rà soát hệ thống VBQPPL; đồng thời đề nghị NHNN tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổng rà soát, tăng cường lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và các đối tượng có liên quan nhằm bảo đảm kết quả rà soát thực chất, toàn diện.

Các thành viên trong Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh đó, NHNN được đề nghị tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện thể chế; kịp thời xem xét các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để xử lý trong quá trình xây dựng, hoàn thiện VBQPPL; đồng thời tăng cường thông tin, truyền thông về vai trò, ý nghĩa và kết quả của hoạt động tổng rà soát hệ thống VBQPPL trong lĩnh vực ngân hàng; bảo đảm nhiệm vụ được triển khai chất lượng, thực chất và đáp ứng yêu cầu đề ra.