NHNN Khu vực 9 ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng

Gắn kết nguồn lực ngân hàng với nhu cầu của phụ nữ

Lễ ký kết cấp Trung ương được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu NHNN Việt Nam đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng và Đồng chí Lê Anh Xuân, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 9 thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp (Ảnh: Công Thái)

Tại điểm cầu Đà Nẵng, chương trình diễn ra tại hội trường UBND TP. Đà Nẵng, với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; bà Hoàng Thị Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng; ông Lê Anh Xuân, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 9, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố. lãnh đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Đại diện ngành Ngân hàng Khu vực 9 tặng hoa cho các nữ lãnh đạo nhân dịp 20/10 (Ảnh: Công Thái)

Những năm qua, NHNN và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện đời sống.

Sự phối hợp còn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, tài chính toàn diện, thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số và nâng cao nhận thức về sử dụng dịch vụ tài chính an toàn.

Quang cảnh buổi lễ ký kết tại điểm cầu TP. Đà Nẵng (Ảnh: Công Thái)

Thông qua mạng lưới hoạt động rộng khắp của các cấp hội phụ nữ và hệ thống ngân hàng, nhiều chương trình tín dụng được đưa đến gần hơn với phụ nữ nghèo, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sinh kế, từng bước thoát nghèo bền vững, góp phần hạn chế tín dụng đen và bảo đảm an sinh xã hội.

Trước đó, ngày 6/3/2023, NHNN và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ký Chương trình phối hợp số 06/CTPH-NHNN-HLHPNVN giai đoạn 2023–2027. Chương trình tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện chính sách tài chính toàn diện, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn tín dụng khác; tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn phù hợp, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Hướng đến hiệu quả thực chất trong giai đoạn 2026–2030

Trong giai đoạn phát triển mới, việc tiếp tục tăng cường phối hợp giữa ngành ngân hàng và tổ chức hội phụ nữ được kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn nguồn lực tín dụng chính thức, gắn chính sách tài chính với nhu cầu thực tế của hội viên.

Trọng tâm là lấy phụ nữ làm trung tâm, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp; khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý tài chính, ứng dụng công nghệ số và sử dụng các dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết chương trình phối hợp tại điểm cầu TP. Đà Nẵng (Ảnh: Công Thái)

Bên cạnh đó, hai bên hướng đến đổi mới phương thức phối hợp, tăng cường trao đổi thông tin, chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Việc triển khai cần gắn với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, tránh hình thức, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và khả năng phát triển kinh tế của phụ nữ.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm (Ảnh: Công Thái)

Tại Đà Nẵng, chương trình phối hợp giữa NHNN chi nhánh Khu vực 9 và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là cơ sở để tăng cường kết nối giữa các tổ chức tín dụng với hội viên, hỗ trợ tiếp cận vốn phù hợp, nâng cao hiểu biết tài chính và thúc đẩy thanh toán số.

Qua đó, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế gia đình, kinh tế địa phương và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội.

Việc ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026–2030 tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành giữa ngành ngân hàng và tổ chức hội phụ nữ, đưa các chính sách tín dụng, dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm còn gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn lực phát triển.