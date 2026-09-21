NHNN Khu vực 6: Sơ kết 8 tháng và tập huấn Thông tư 62/2025/TT-NHNN cho hệ thống QTDND

Các đại biểu tham dự Hội nghị (Ảnh: VH)

Tham dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thị Dung – Giám đốc NHNN Khu vực 6, các đồng chí Phó Giám đốc, Lãnh đạo các phòng chức năng; Lãnh đạo Ngân hàng HTX chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh Hải Dương; Lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi chi nhánh Khu vực Đông Bắc Bộ; công chức Thanh tra, phòng Quản lý giám sát 2 cùng đại diện lãnh đạo của 99 QTDND trên địa bàn thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Nguyễn Thị Dung – Giám đốc NHNN Khu vực 6 nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, hệ thống QTDND trên địa bàn Khu vực 6 tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, an toàn, phát huy vai trò là kênh cung ứng vốn quan trọng phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 6 cũng yêu cầu các QTDND không chủ quan, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị điều hành, kiểm soát chặt chẽ rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Bà Nguyễn Thị Dung – Giám đốc NHNN Khu vực 6 phát biểu và chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: VH)

Kết quả hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn đến ngày 31/8/2026, có 99 QTDND đang hoạt động, trong đó 98 quỹ hoạt động bình thường và 01 quỹ thuộc diện giám sát tăng cường. Tổng nguồn vốn hoạt động đạt 20.515 tỷ đồng; tổng vốn huy động tiền gửi đạt 18.515 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 13.848 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,3% tổng dư nợ.

Trong 8 tháng đầu năm, NHNN chi nhánh Khu vực 6 đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, cảnh báo, chấn chỉnh hoạt động đối với các QTDND; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam trong công tác quản lý nhằm bảo đảm an toàn hệ thống.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của các QTDND còn một số tồn tại: một số QTDND một số chỉ tiêu vượt ngưỡng cảnh báo của NHNN; công tác quản trị điều hành, kiểm soát nội bộ ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động tín dụng tại một số Quỹ chưa chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều rủi ro; công tác an toàn kho quỹ và chế độ báo cáo thống kê còn hạn chế, sai sót.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn Thông tư 62/2025/TT-NHNN ban hành ngày 31/12/2025, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2027 quy định về Hệ thống kiểm soát nội bộ thay thế Thông tư 44/2011/TT-NHNN. Thông tư 62 được đánh giá là văn bản Quy phạm pháp luật có nhiều điểm mới, nội dung tương đối phức tạp, tác động mạnh mẽ đến hoạt động và cơ cấu tổ chức của các QTDND.

Tập huấn Thông tư 62/2025/TT-NHNN (Ảnh: VH)

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 6 yêu cầu các QTDND nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn kho quỹ. Đồng thời, nghiêm túc triển khai các nội dung tập huấn, chủ động rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và kịp thời phối hợp với NHNN Khu vực 6 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm xây dựng hệ thống QTDND Khu vực 6 phát triển an toàn, ổn định và bền vững.