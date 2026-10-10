NHNN khu vực 3 tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao chất lượng tín dụng

Sáng 10/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực 3 tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng khu vực 3 quý IV/2026. Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị thuộc NHNN và lãnh đạo các ngân hàng thương mại nhà nước.

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Công Văn, Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 3, cho biết hoạt động ngân hàng tại Sơn La, Điện Biên và Lai Châu còn nhiều khó khăn. Địa bàn có diện tích gần 33.000 km², chiếm khoảng 10% diện tích cả nước, dân số khoảng 2,5 triệu người, phân bố thưa thớt; hạ tầng và năng lực doanh nghiệp còn hạn chế, kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, năng lượng tái tạo. Theo ông Văn, năm 2025, 3 tỉnh đóng góp 0,69% vào GDP cả nước, gồm Điện Biên 0,21%, Lai Châu 0,22% và Sơn La 0,26%.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiều dự án đầu tư triển khai chậm; Sơn La tăng trưởng kinh tế 5,59%. Một bộ phận lao động chuyển dịch khỏi địa bàn cũng ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng. Dù vậy, toàn ngành Ngân hàng tại khu vực duy trì hoạt động ổn định, an toàn. Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 3 cho biết, sự phối hợp giữa NHNN, chính quyền địa phương và trụ sở chính các tổ chức tín dụng đã giúp một số khó khăn kéo dài tìm được hướng giải quyết. Ngày 19/9, ngành Ngân hàng khu vực 3 đánh giá công tác cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025, nhìn nhận 28 vấn đề tồn tại, xác định nội dung đã xử lý và cần tiếp tục giải quyết. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng thấp, huy động vốn tại chỗ hạn chế, nợ xấu và rủi ro tiềm ẩn vẫn đặt ra yêu cầu củng cố chất lượng hoạt động.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà và Giám đốc NHNN Khu vực 3 Trịnh Công Văn đồng chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm của NHNN khu vực 3, NHNN khu vực đã triển khai kịp thời chính sách tiền tệ, tín dụng, tham mưu chính sách phục vụ nông nghiệp, nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tài chính toàn diện. NHNN khu vực 3 đã tổ chức 38 buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền của 158/158 xã, phường; tham mưu tổ chức buổi làm việc giữa UBND tỉnh Điện Biên với ngành Ngân hàng, có gần 500 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia, nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn.

Ông Trịnh Công Văn, Giám đốc NHNN Chi nhánh khu vực 3 phát biểu tại Hội nghị

Thị trường tiền tệ ổn định. Lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến ở mức 8–11%/năm; ngắn hạn ngoài lĩnh vực ưu tiên 7–10%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn đối với lĩnh vực ưu tiên ở mức 4%/năm tại các chi nhánh ngân hàng thương mại và không quá 5%/năm tại các quỹ tín dụng nhân dân.

Đến thời điểm báo cáo, không bao gồm các chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam, huy động vốn đạt 92.347 tỷ đồng, tăng 8,76% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 99.539 tỷ đồng, tăng 1,11%. Cơ cấu huy động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm, có kỳ hạn, giảm tỷ trọng tiền gửi thanh toán. Riêng dư nợ tại các chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam đạt 3.416 tỷ đồng, tăng 23,01% so với cuối năm 2025.

Đại diện lãnh đạo một số vụ, cục của NHNN trao đổi tại Hội nghị

Số liệu bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho thấy dư nợ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 32.345 tỷ đồng, tăng 18,86% so với cuối năm 2025. Dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 29.643 tỷ đồng, tăng 12,39%; tín dụng chính sách xã hội đạt 18.816 tỷ đồng, tăng 8,42%. Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp ghi nhận dư nợ cho vay mới 13.590 tỷ đồng với 664 khách hàng; dư nợ được cơ cấu 559 tỷ đồng với 20 khách hàng. Các hình thức giảm lãi, phí và hỗ trợ khác áp dụng đối với dư nợ 1.880 tỷ đồng của 46 khách hàng.

Nợ xấu cơ bản được kiểm soát; thanh tra, giám sát tập trung vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Mạng lưới gồm 104 phòng giao dịch, 435 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội, 159 ATM/CDM và 341 POS. Hoạt động ngoại hối, kinh doanh vàng ổn định, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng.

Đại diện lãnh đạo NHTM nhà nước phát biểu tại Hội nghị

Thanh toán không dùng tiền mặt được thúc đẩy trong y tế, giáo dục, dịch vụ công và chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Lũy kế đến thời điểm báo cáo, số giao dịch đạt hơn 182 triệu, giá trị gần 470 nghìn tỷ đồng. Các dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán di động, QR và ví điện tử tiếp tục được triển khai. Công tác tiền tệ, kho quỹ bảo đảm an toàn, cung ứng tiền mặt đầy đủ, kịp thời.

NHNN khu vực 3 cũng duy trì truyền thông chính sách, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và cơ quan địa phương xử lý kiến nghị; phối hợp với Thời báo Ngân hàng xây dựng bản đồ số hệ thống NHNN khu vực; tổng kết đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021–2025. Hoạt động an sinh xã hội tập trung hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, giáo dục và xóa nhà tạm.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tổ chức tín dụng, hội sở ngân hàng trao đổi về kết quả hoạt động và khó khăn, vướng mắc. Đại diện lãnh đạo các vụ, cục NHNN giải đáp kiến nghị, làm rõ nội dung triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà đề nghị NHNN Khu vực 3 tiếp tục phát huy vai trò đầu mối, chủ động làm việc với cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, tài sản bảo đảm, thi hành án và các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo NHNN.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Trụ sở chính các TCTD trong quản lý chi nhánh trên địa bàn; đề nghị Hội sở quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, thẩm định các dự án vượt thẩm quyền và giao chỉ tiêu phù hợp với điều kiện thực tế, tránh tạo áp lực không cần thiết đối với các chi nhánh.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm về tín dụng, NHNN Khu vực 3 cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát; quản lý ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, nhất là tại địa bàn biên giới; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với an ninh, an toàn; đồng thời khẩn trương triển khai các kế hoạch mua sắm, kinh phí đã được giao trong năm 2026, bảo đảm đúng tiến độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong những tháng cuối năm 2026, Phó Thống đốc đề nghị NHNN Khu vực 3 và các TCTD trên địa bàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt; tập trung khơi thông dòng vốn tín dụng nhưng phải bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng; hỗ trợ thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội của Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Phát biểu tiếp thu tại Hội nghị, Giám đốc NHNN khu vực 3 cho biết trong thời gian tới sẽ đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò đầu mối của ngành Ngân hàng trên địa bàn, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.