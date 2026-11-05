NHNN Khu vực 2 tăng cường theo dõi lãi suất với các giao dịch phát sinh

NHNN Khu vực 2 yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất huy động so với mức lãi suất của chính ngân hàng tại kỳ báo cáo - Ảnh: Đình Hải

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 2 mới có Công văn gửi hội sở và chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, yêu cầu triển khai các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, NHNN Khu vực 2 cho biết sẽ tăng cường theo dõi số liệu lãi suất bình quân đối với các giao dịch phát sinh trong những tháng cuối năm 2026 thông qua hệ thống báo cáo thống kê theo quy định hiện hành của NHNN Việt Nam về việc yêu cầu thực hiện báo cáo lãi suất của các giao dịch phát sinh.

Việc theo dõi này nhằm giám sát kết quả thực hiện chỉ đạo giảm thực chất lãi suất tiền gửi và cho vay tại các ngân hàng thương mại, trên cơ sở số liệu giao dịch phát sinh thực tế thay vì chỉ căn cứ vào mức lãi suất niêm yết.

Văn bản của NHNN Khu vực 2 triển khai các nội dung trên nhằm thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 9736/NHNN-CSTT ngày 21/10/2026 về giảm mặt bằng lãi suất.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 19/10/2026 và Công văn số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026, Thống đốc NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai quyết liệt các giải pháp giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay.

Trên cơ sở đó, NHNN Khu vực 2 yêu cầu các ngân hàng thương mại quán triệt trong toàn hệ thống đơn vị, trên tất cả các kênh bán hàng, tổ chức triển khai quyết liệt việc giảm thực chất lãi suất huy động và cho vay theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Đối với lãi suất huy động, các ngân hàng thương mại phải thực hiện giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm 2026, so với mức lãi suất của chính ngân hàng tại kỳ báo cáo từ ngày 11/10 đến 20/10/2026.

Quy định này xác định rõ mức giảm lãi suất và kỳ báo cáo làm cơ sở đối chiếu, qua đó là cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi kết quả thực hiện tại từng ngân hàng thương mại.

Cùng với yêu cầu giảm lãi suất, NHNN Khu vực 2 nhấn mạnh việc chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của NHNN Việt Nam. Trường hợp ngân hàng thương mại không thực hiện, cơ quan quản lý sẽ có biện pháp xử lý nghiêm, bao gồm cả việc xem xét giảm hoặc giao thấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Thông qua việc theo dõi lãi suất bình quân của các giao dịch phát sinh mới, NHNN Khu vực 2 sẽ giám sát việc thực hiện giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai trong những tháng cuối năm, góp phần triển khai đồng bộ các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam.

Các ngân hàng thương mại thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cấp có thẩm quyền về việc chấp hành chỉ đạo của cơ quan quản lý.