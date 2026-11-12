NHNN Khu vực 2 đề nghị các TCTD tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp truyền thông chính sách

Ngày 12/11, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 ban hành văn bản, đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tăng cường truyền thông và phối hợp thực hiện Chương trình “Chuyện ngân hàng, chuyện đời sống”.

Theo đó, các đơn vị chủ động phổ biến, chia sẻ các số phát sóng của chương trình qua cổng, trang thông tin điện tử, kênh truyền thông nội bộ và các kênh phù hợp đến toàn thể nhân viên, người lao động, khách hàng. Hoạt động này nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận, đưa thông tin chính sách ngành Ngân hàng đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trong toàn xã hội.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2

Bên cạnh việc chia sẻ chương trình, NHNN Khu vực 2 đề nghị các đơn vị đề xuất chủ đề, nội dung cần thiết để truyền thông rộng rãi; giới thiệu những câu chuyện, gương điển hình, mô hình và cách làm hiệu quả của người dân, doanh nghiệp thụ hưởng chính sách, qua đó làm rõ tác động của chính sách trong đời sống.

Ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc NHNN Khu vực 2 cho rằng, các tổ chức tín dụng tích cực phối hợp cung cấp thông tin, nội dung liên quan khi được đề nghị phỏng vấn, ghi hình. Đối với những trường hợp được chọn đưa vào chương trình, NHNN Khu vực 2 sẽ phối hợp với cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Ngân hàng đến thực hiện tại đơn vị.

Để thuận tiện trong phối hợp và xử lý kịp thời các vấn đề truyền thông phát sinh, NHNN Khu vực 2 đề nghị hội sở chính các ngân hàng thương mại cung cấp thông tin cán bộ đầu mối phụ trách tuyên truyền, truyền thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai trước ngày 20/11/2026.

NHNN Khu vực 2 nhấn mạnh, truyền thông là nhiệm vụ quan trọng của ngành Ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong quá trình hoạt động. Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ ở TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai đề nghị tổng giám đốc, giám đốc các tổ chức tín dụng trên địa bàn quan tâm chỉ đạo, tích cực phối hợp, góp phần truyền tải cơ chế, chính sách đến người dân, doanh nghiệp đầy đủ, chính xác.

Chương trình “Chuyện ngân hàng, chuyện đời sống” do NHNN Việt Nam thực hiện, phát sóng lúc 20 giờ 55 phút thứ Sáu hằng tuần trên kênh VTV1. Chương trình cung cấp thông tin chính thống về cơ chế, chính sách, hoạt động chỉ đạo, điều hành của NHNN và các vấn đề ngân hàng bằng cách thể hiện gần gũi, sinh động, kết hợp phóng sự thực tế với thông tin, số liệu qua đồ họa trực quan.