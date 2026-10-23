NHNN Khu vực 1: Sắp xếp lại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, hướng tới hoạt động an toàn, bền vững

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 1 ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các QTDND trong quá trình triển khai phương án tổ chức lại hệ thống.

Bà Nguyễn Thị Hòa - Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 1 tham dự Hội nghị

Theo Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 1, công tác tổ chức lại hệ thống QTDND trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả bước đầu. Phần lớn các QTDND thuộc diện tổ chức lại đã thống nhất chủ trương hợp nhất, sáp nhập; công tác rà soát, xử lý địa bàn hoạt động cũng đã được triển khai. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại một số đơn vị còn chậm so với yêu cầu, việc thống nhất phương án tổ chức lại, sắp xếp nhân sự, xử lý tài chính, tài sản, trụ sở và địa bàn hoạt động vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Giám đốc Trần Quốc Hùng đề nghị các QTDND nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại hệ thống. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu sau điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã mà còn hướng tới củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững. Cấp ủy, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người điều hành và người đứng đầu các QTDND cần phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động triển khai và tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, người lao động và thành viên.

Ông Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 1 phát biểu tại Hội nghị

Cùng với đó, các QTDND thuộc diện tổ chức lại cần bám sát kế hoạch, lộ trình đã đề ra; chủ động phối hợp, thống nhất phương án hợp nhất, sáp nhập, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đại hội thành viên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Quá trình triển khai cần tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan đến tài chính, tài sản, nhân sự, trụ sở và tổ chức hoạt động sau sắp xếp, phấn đấu hoàn thành trước thời hạn dự kiến.

Đối với việc xử lý địa bàn hoạt động, các QTDND cần khẩn trương hoàn thiện phương án, thực hiện thủ tục điều chỉnh địa bàn và cấp đổi giấy phép đối với những trường hợp đủ điều kiện. Đồng thời, xác định phương án, lộ trình xử lý các địa bàn chồng lấn, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật.

Đại diện Phòng Quản lý, giám sát 2 thuộc NHNN Khu vực 1 tại Hội nghị

Nhấn mạnh vai trò phối hợp trong quá trình thực hiện, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 1 đề nghị các QTDND chủ động báo cáo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để thống nhất phương án, giải quyết khó khăn, vướng mắc. NHNN chi nhánh Khu vực 1 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ triển khai.

Đối với công tác hướng dẫn, giám sát, Phó Giám đốc Trần Quốc Hùng yêu cầu Phòng Quản lý, giám sát 2 tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị, phân loại và tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo NHNN Việt Nam đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò của Tổ chuyên trách trong việc hướng dẫn, hỗ trợ các QTDND hoàn thiện phương án, hồ sơ, thủ tục; thường xuyên theo dõi, đánh giá, đôn đốc tiến độ thực hiện, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn trong quá trình sắp xếp.

Báo cáo tình hình, kết quả triển khai và nhiệm vụ, giải pháp tổ chức lại hệ thống QTDND trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại diện Phòng Quản lý, giám sát 2 thuộc NHNN Khu vực 1 cho biết, hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn nhìn chung tiếp tục duy trì ổn định, quy mô nguồn vốn và vốn huy động tăng trưởng, chất lượng tín dụng từng bước được cải thiện. Các QTDND tiếp tục phát huy vai trò huy động nguồn vốn tại chỗ, đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Theo báo cáo, đến ngày 30/9/2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 98 QTDND, với tổng nguồn vốn đạt 19.617 tỷ đồng, tăng 10,44% so với cuối năm 2025; vốn huy động đạt 17.881 tỷ đồng, tăng 11,78%; dư nợ cho vay đạt hơn 11.300 tỷ đồng. Công tác quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ từng bước được củng cố, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động.

Đại diện các QTDND chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức lại hệ thống

Đối với công tác sắp xếp lại hệ thống QTDND sau điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã, NHNN chi nhánh Khu vực 1 đã tiến hành rà soát, phân loại, xây dựng phương án và lộ trình thực hiện. Đồng thời, thành lập Tổ chuyên trách để hướng dẫn, hỗ trợ các QTDND xây dựng phương án, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục hợp nhất, sáp nhập theo quy định. Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương cũng được tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận và tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Tại Hội nghị, đại diện các QTDND đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức lại hệ thống. Theo các đại biểu, một số QTDND đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án hợp nhất, sáp nhập, thành lập Hội đồng tổ chức lại và trình đại hội thành viên xem xét, thông qua. Các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai các bước tiếp theo.

Đối với việc xử lý địa bàn hoạt động sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các QTDND đã tăng cường phối hợp, thống nhất nguyên tắc xử lý địa bàn chồng lấn, đồng thời rà soát các khoản vay, xây dựng lộ trình thu hồi nợ phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh của khách hàng. Các ý kiến tại Hội nghị cũng đề cao yêu cầu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, người gửi tiền và khách hàng, duy trì hoạt động ổn định trong quá trình sắp xếp.

Quang cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc NHNN Khu vực 1 Trần Quốc Hùng nhấn mạnh, việc tổ chức lại hệ thống QTDND là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quyết tâm, chủ động và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. Các QTDND cần cụ thể hóa những nội dung được trao đổi, hướng dẫn tại Hội nghị thành kế hoạch, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện tại đơn vị. NHNN chi nhánh Khu vực 1 sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ, đồng thời tăng cường giám sát, đôn đốc nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc lộ trình đã đề ra, hướng tới xây dựng hệ thống QTDND hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.