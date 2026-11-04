NHNN Khu vực 1 nâng cao kỹ năng, kiến thức về phòng, chống khủng bố và tài trợ khủng bố

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 1, gồm các Phó Giám đốc Hoàng Huyền Châm, Trần Quốc Hùng, Hoàng Hùng Sơn; đại diện Phòng An ninh nội địa (PA02), Công an TP. Hà Nội có Thượng tá Nguyễn Chí Dũng – Đội trưởng Đội chống khủng bố PA02; Trung tá Lê Xuân Kiều – Phó đội trưởng Đội chống khủng bố PA02 cùng các cán bộ chuyên môn. Báo cáo viên tại hội nghị là Đại úy Nguyễn Xuân Tùng, giảng viên Khoa An ninh nội địa, Học viện An ninh nhân dân. Tham dự chương trình còn có gần 40 học viên là lãnh đạo, công chức các đơn vị thuộc NHNN Chi nhánh Khu vực 1.

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn

Chủ động phòng ngừa từ nhận thức và trách nhiệm

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Hoàng Huyền Châm, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 1 nhấn mạnh, công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống tài trợ khủng bố có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, đồng thời góp phần bảo vệ hoạt động ổn định, an toàn của hệ thống ngân hàng.

Theo bà Hoàng Huyền Châm, trong tình hình an ninh, trật tự có những diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống khủng bố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự chủ động, cảnh giác và trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, công chức. Đối với ngành Ngân hàng, đây không chỉ là yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở, con người và tài sản, mà còn gắn liền với việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, giữ vững ổn định hệ thống tài chính – tiền tệ.

Bà Hoàng Huyền Châm, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 1 phát biểu khai mạc

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn, NHNN Khu vực 1 xác định công tác phòng, chống khủng bố phải được triển khai nghiêm túc, chủ động, không chủ quan, bị động; trong đó, nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và khả năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, công chức là yêu cầu hết sức cần thiết.

Buổi tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức được cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới, tiếp cận các kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, nâng cao kỹ năng nhận diện phương thức, thủ đoạn và phương án ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra tại trụ sở cơ quan. Qua đó, giúp mỗi cán bộ hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và phối hợp xử lý các nguy cơ mất an ninh, an toàn. Đồng thời, bà Hoàng Huyền Châm bày tỏ cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ của Công an TP. Hà Nội, Phòng An ninh nội địa trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại đơn vị; kỳ vọng các nội dung tập huấn sẽ được truyền đạt sinh động, thiết thực, gắn với đặc thù hoạt động của ngành Ngân hàng.

Chú trọng phòng, chống tài trợ khủng bố trong hoạt động ngân hàng

Tại hội nghị, Đại úy Nguyễn Xuân Tùng - Giảng viên Khoa An ninh nội địa – Học viện An ninh nhân dân đã truyền đạt những nội dung trọng tâm về công tác phòng, chống khủng bố và phòng, chống tài trợ khủng bố; đồng thời làm rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của NHNN Chi nhánh Khu vực 1 trong cơ chế phối hợp phòng, chống khủng bố trên địa bàn Thủ đô.

Đại úy Nguyễn Xuân Tùng - Giảng viên Khoa An ninh nội địa – Học viện An ninh nhân dân triển khai các chuyên đề tập huấn

Theo báo cáo viên, hội nghị được triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 24/02/2026 của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố và giải quyết tình hình cấp bách về an ninh trật tự Thành phố về “Kiểm tra, tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phòng, chống khủng bố năm 2026”. Đối với NHNN Chi nhánh Khu vực 1, kế hoạch tập trung vào hai nội dung chính: kiểm tra việc triển khai công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống tài trợ khủng bố và tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nghiệp vụ liên quan.

Đại úy Nguyễn Xuân Tùng cho biết, trong bối cảnh các phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng đa dạng, công tác phòng, chống khủng bố không chỉ đặt ra yêu cầu đối với lực lượng chuyên trách mà còn đòi hỏi sự chủ động của từng cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ, công chức.

Đối với ngành Ngân hàng, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi hoạt động tài chính, thanh toán và các giao dịch tiền tệ luôn gắn với quá trình luân chuyển nguồn lực trong nền kinh tế. Việc nâng cao nhận thức về phòng, chống tài trợ khủng bố góp phần tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng.

Thông qua hội nghị, cán bộ, công chức NHNN Khu vực 1 được trang bị thêm kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và kỹ năng nhận diện, ứng phó với các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn tại trụ sở. Đặc biệt, việc kết hợp giữa phổ biến quy định pháp luật với trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giúp các học viên hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của từng vị trí công tác, tránh tâm lý coi phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an hoặc các đơn vị chuyên trách.

Hội nghị cũng dành thời gian để các học viên trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đây là cơ hội để tăng cường kết nối giữa NHNN Chi nhánh Khu vực 1 với lực lượng công an chuyên trách, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Ban lãnh đạo NHNN Chi nhánh Khu vực 1 tham dự Hội nghị

Có thể thấy, việc chủ động tổ chức tập huấn, tuyên truyền và phổ biến pháp luật về phòng, chống khủng bố, phòng, chống tài trợ khủng bố là hoạt động thiết thực của NHNN Chi nhánh Khu vực 1 trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, chương trình còn hướng tới xây dựng cơ chế phòng ngừa chủ động, tăng cường khả năng phối hợp và ứng phó với các tình huống phát sinh. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động tại đơn vị, đồng thời nâng cao trách nhiệm của ngành Ngân hàng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.