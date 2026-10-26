NHNN hút ròng trở lại hơn 9.800 tỷ, lãi suất qua đêm dao động dưới 4,5%/năm

Trong tuần trước (từ 19/10 - 23/10), sau một tuần bơm ròng nhẹ trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút ròng trở lại hơn 9.868 tỷ đồng trên kênh thị trường mở với 5 phiên hút ròng liên tiếp.

Trong tuần, khối lượng phát hành giấy tờ có giá phát hành chỉ đạt hơn 1.650 tỷ đồng trong khi lượng đáo hạn trên 11.500 tỷ đồng.

Tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố đã giảm về hơn 95.000 tỷ giảm 1/3 con số của cuối tháng 9 (gần 150.000 tỷ) và giảm khoảng 60% so với con số của cuối tháng 8 (hơn 237.000 tỷ).

Nguồn: NHNN, WiData.

Cùng với việc hút ròng thanh khoản trên thị trường mở, lãi suất kỳ hạn qua đêm trên thị trường liên ngân hàng cũng tiếp tục duy trì trong khoảng 3,39% đến 4,42%/năm. Mức lãi suất cập nhật nhất tại ngày 22/10 dừng ở mức 4,31%/năm.

Có thể thấy rằng lãi suất qua đêm đang giảm dần sự dao động và đang nằm ở mức thấp hơn nhiều so với giai đoạn căng thẳng thanh khoản trước đó.

Lãi suất các kỳ hạn 1 tuần đến 1 tháng và 3 tháng cũng ghi nhận xu hướng giảm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm từ 4,55%/năm về 4,35%/năm; kỳ hạn 1 tháng giảm từ 5,52%/năm về 5,11%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm từ 7,3%/năm về 6,93%/năm.

Những tín hiệu hút ròng trên kênh OMO và xu hướng giảm của lãi suất liên ngân hàng cho thấy áp lực thanh khoản trên hệ thống đã giảm nhiệt và có xu hướng ổn định.

Nguồn: NHNN, WiData.

Trên thị trường 1, trong nửa đầu tháng 10 mặt bằng lãi suất huy động tiếp tục duy trì ở mức cao, nhiều ngân hàng tung ra các chương trình khuyến mãi, tặng điểm để thu hút khách gửi tiền. Điều này kéo theo lãi suất cho vay cũng tiếp tục tăng, đặc biệt là với các khoản vay đến kỳ điều chỉnh lãi suất.

Trước áp lực này, ngày 18/10/2026, NHNN ban hành chỉ đạo yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm tối thiểu 0,5% lãi suất tiền gửi kỳ hạn trên 6 tháng đồng thờihạ lãi suất cho vay từ 1,5% – 2,0% hướng vào khu vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên trong những tháng cuối năm.

Đây được giới phân tích đánh giá là bước đi hành chính quyết liệt nhằm hạ nhiệt cuộc đua lãi suất huy động, qua đó giúp giải tỏa áp lực chi phí vốn cho hệ thống ngân hàng.

Ngay sau đó, loạt ngân hàng đã có động thái điều chỉnh lãi suất huy động và lãi suất cho vay mới theo chỉ đạo của nhà điều hành, tiên phong là nhóm Big4 và sau đó là loạt ngân hàng tư nhân.