NHNN hút ròng hơn 62.500 tỷ đồng, áp lực thanh khoản ngắn hạn giảm rõ rệt

Trong tuần trước (từ 14/9 - 18/9), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tiếp tục hút ròng thanh khoản trên kênh thị trường mở với tổng lượng hút là hơn 62.500 tỷ đồng với 4 phiên hút ròng mạnh liên tiếp từ đầu tuần.

Đây là tuần hút ròng thanh khoản thứ hai liên tiếp sau hai tuần bơm ròng trước đó. Qua đó, tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố giảm mạnh về 152.488 tỷ đồng trong khi kênh tín phiếu vẫn tiếp tục không có giao dịch phát sinh.

Nguồn: NHNN, WiData.

Cùng với hút ròng thanh khoản, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắng tiếp tục giảm và nằm ở mức thấp. Lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm từ 5,16% đầu tuần về 3,12%/năm vào ngày 17/9. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm từ 5,36% xuống 3,9%/năm.

Ở chiều ngược lại, lãi suất kỳ hạn 2 tuần tăng từ 4,74% lên 5,5%/năm; kỳ hạn 1 tháng tăng từ 5,8% lên 6%/năm và kỳ hạn 3 tháng tăng từ 6,78% lên 7%/năm.

Việc lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn dài tiếp tục duy trì ở mức cao cho thấy áp lực thanh khoản mởi giảm rõ rệt ở các kỳ hạn ngắn.

Nguồn: NHNN, WiData.

Những tín hiệu thị trường trong thời gian gần đây cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã dồi dào hơn rõ rệt so với nửa đầu năm. Nguyên nhân đến từ dòng tiền bơm ra từ Kho bạc Nhà nước thông qua giải ngân đầu tư công và tiền gửi có kỳ hạn ở các ngân hàng thương mại.

Song song với đó là sự điều hành của NHNN, chủ động điều tiết linh hoạt trong bối cảnh tỷ giá ít chịu áp lực và lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Mặc dù vậy, áp lực lạm phát đang dâng lên khá rõ, đặc biệt là kể từ sau tháng 8, khiến cho dư địa điều hành chính sách tiền tệ của NHNN đang bị co hẹp.

Theo nhà điều hành, để đảm bảo mục tiêu lạm phát bình quân 2026 ở mức 4,5% thì CPI tháng sau so với tháng trước bình quân 4 tháng cuối năm không vượt quá 0,24%. Trong khi đó giá dầu thế giới đang tăng trở lại trên mức 100 USD/thùng, là điều kiện không thuận lợi đối với tình hình trong nước.

Theo dự báo của Chứng khoán VNDirect, trong những tháng cuối 2026, có thể NHNN sẽ tiếp tục giữ thanh khoản thị trường ở mức hài hòa, hỗ trợ các TCTD hoạt động trơn tru và tăng trưởng kinh tế ổn định. Bên cạnh đó, NHNN cũng sẵn sàng hút ròng nếu cần nhằm chia lửa với mặt trận tỷ giá và lạm phát, bảo vệ các cân đối lớn ổn định trong dài hạn.

"Ở một góc nhìn lạc quan, chúng tôi kỳ vọng bình quân lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1W có thể dao động quanh 5% trong những tháng cuối 2026, thấp hơn đáng kể so với mức 6,5 - 7% trong nửa đầu năm", VNDirect nhận định.