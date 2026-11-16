NHNN hút ròng ba tuần liên tiếp, hơn 25.000 tỷ được hút về trong tuần qua

Trong tuần trước (từ 9/11 - 13/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp ròng hút ròng thanh khoản trên kênh thị trường mở với lượng hút ròng là 25.236 tỷ đồng, trong đó có một phiên bơm ròng đầu tuần và 4 phiên hút ròng liên tiếp sau đó.

Đây là tuần thứ ba hút ròng của nhà điều hành trong thời gian qua, tuần trước đó lượng hút ròng khiêm tốn hơn ở mức hơn 4.000 tỷ là hơn 9.800 tỷ.

Trong tuần, khối lượng phát hành giấy tờ có giá phát hành đạt hơn 41.100 tỷ đồng với ba kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 35 ngày (lãi suất 4,5%/năm) trong khi lượng đáo hạn là hơn 66.300 tỷ đồng

Tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố đã giảm về gần 94.000 tỷ giảm 1/3 con số của cuối tháng 9 (gần 150.000 tỷ) và giảm khoảng 60% so với con số của cuối tháng 8 (hơn 237.000 tỷ).

Nguồn: NHNN, WiData.

Cùng với việc hút ròng trên OMO, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Lãi suất qua đêm bình quân dao động từ 4,33%/năm đến 4,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần cũng dao động dưới ngưỡng 5%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ từ 5,07%/năm lên 5,5%/năm, lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng từ 6,39%/năm lên 7,45%/năm.

Nguồn: NHNN, WiData.

Một điểm nhấn trong tuần qua là động thái của NHNN khi quyết định triển khai phương án mua đô la Mỹ giao ngay từ ngày 11/11/2026, với các phiên mua được thực hiện định kỳ vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần. Tỷ giá mua can thiệp được ấn định ở mức 25.500 VND/USD, cao hơn 1.115 đồng (4,57%) so với tỷ giá mua niêm yết thông thường (ngày 6/11, trước khi công bố).

Đối tượng tham gia là các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương và có nhu cầu bán ngoại tệ cho NHNN. Trạng thái ngoại tệ được xác định tại thời điểm cuối ngày làm việc liền trước ngày thực hiện giao dịch, trong khi khối lượng mua tối đa từ mỗi tổ chức được giới hạn ở mức đủ để đưa trạng thái ngoại tệ về cân bằng.

Khối lượng giao dịch thực tế phụ thuộc vào mức giá tại từng thời điểm, nguồn ngoại tệ khả dụng và giới hạn trạng thái ngoại tệ của mỗi tổ chức. Các đơn vị có nhu cầu phải đăng ký trước khối lượng dự kiến thông qua hệ thống giao dịch và gửi văn bản đề nghị đến NHNN.

Việc công bố mua ngoại tệ sau hơn ba năm "im ắng" diễn ra trong bối cảnh tỷ giá liên ngân hàng giảm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc mua USD. Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ thanh khoản tiền đồng, việc mua ngoại tệ khi tỷ giá hạ nhiệt còn tạo điều kiện củng cố dự trữ ngoại hối.

Theo các chuyên gia, việc mua ngoại tệ ở thời điểm hiện tại giúpNHNN từng bước bổ sung dự trữ ngoại hối với chi phí thuận lợi hơn so với giai đoạn tỷ giá chịu áp lực tăng. Đồng thời, cung ứng thêm tiền đồng cho hệ thống ngân hàng, qua đó hỗ trợ nhu cầu thanh khoản và khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn cuối năm.

Trước đó, ngày 6/11, NHNN thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 182 ngày với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có ngày giá trị là 9/11/2026. Tổng quy mô can thiệp tối đa được công bố là 2 tỷ USD.

Tỷ giá mua giao ngay được ấn định ở mức 24.399 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán kỳ hạn là 24.704 đồng/USD, chênh lệch 305 đồng.

Các tổ chức tín dụng tham gia sẽ bán USD cho NHNN để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn. Nếu toàn bộ hạn mức được sử dụng, lượng VND cung ứng ban đầu có thể đạt gần 48.800 tỷ đồng và được thu hồi sau 182 ngày. Khối lượng thực tế phụ thuộc vào kết quả giao dịch.

Khác biệt lớn nhất của phương án ngày 6/11 nằm ở thời hạn hoán đổi, được kéo dài lên khoảng 6 tháng so với mức 7–21 ngày trong những đợt can thiệp trước.

Thời hạn dài hơn có thể giúp các ngân hàng đủ điều kiện duy trì nguồn VND trong khoảng 6 tháng, giảm nhu cầu huy động vốn thay thế khi những giao dịch ngắn hạn đáo hạn. Kỳ hạn này cũng bao trùm giai đoạn cuối năm 2026 và những tháng đầu năm 2027, khi nhu cầu tín dụng, huy động và thanh toán thường gia tăng theo yếu tố mùa vụ.

Theo nhận định của Chứng khoán Kafi, việc NHNN liên tiếp triển khai các biện pháp can thiệp ngoại hối phản ánh định hướng chủ động hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh hệ thống ngân hàng bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm. Nhu cầu cân đối nguồn vốn, thanh toán và giải ngân thường gia tăng trong giai đoạn này, qua đó tạo thêm áp lực lên thanh khoản và mặt bằng lãi suất liên ngân hàng.

"Chúng tôi đánh giá đây là biện pháp có tiềm năng hỗ trợ thanh khoản đáng kể trong giai đoạn cuối năm, đồng thời tạo điều kiện để NHNN gia tăng dự trữ ngoại hối khi tỷ giá đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, quy mô thực tế vẫn phụ thuộc vào lượng ngoại tệ đủ điều kiện bán của các tổ chức tín dụng", báo cáo của Kafi cho hay.