NHNN ghi nhận khuyến nghị chính sách của Đoàn tham vấn Điều IV năm 2026 của IMF

Tham dự buổi tiếp, về phía IMF có ông Martin Sommer, Trưởng Đoàn tham vấn Điều IV của IMF tại Việt Nam; ông Fazurin Jamaludin, Trưởng Đại diện IMF tại Việt Nam và Lào cùng các thành viên Đoàn. Về phía NHNN có đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục thuộc NHNN.

Toàn cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà bày tỏ trân trọng những hỗ trợ và các tham vấn tích cực của Đoàn với các cơ quan Việt Nam. Phó Thống đốc cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng cao; GDP 9 tháng đầu năm 2026 tăng 9,01%; sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư công, đầu tư tư nhân và du lịch tiếp tục là những động lực quan trọng.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà phát biểu tại buổi tiếp

Về công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN, Phó Thống đốc cho biết, năm 2026, NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác, kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng. Trong đó, NHNN duy trì ổn định các mức lãi suất điều hành; điều tiết thanh khoản linh hoạt qua nghiệp vụ thị trường mở, kết hợp giao dịch hoán đổi ngoại tệ và tái cấp vốn khi cần thiết; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường. Tín dụng được điều hành phù hợp với diễn biến thực tế, hướng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng.

Bên cạnh đó, NHNN đã ban hành các quy định về tỷ lệ an toàn vốn, kiểm soát nội bộ và các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế; công tác giám sát, kiểm tra sức chịu đựng, kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý tổ chức tín dụng yếu kém tiếp tục được triển khai theo quy định.

Ông Martin Sommer, Trưởng Đoàn tham vấn Điều IV của IMF tại Việt Nam phát biểu tại buổi tiếp

Thay mặt Đoàn, ông Martin Sommer cảm ơn NHNN và các bộ, ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn hoàn thành đợt tham vấn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn đánh giá Việt Nam tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh; tỷ giá và dự trữ ngoại hối cơ bản ổn định. Bên cạnh đó, Đoàn khuyến nghị Việt Nam tiếp tục phối hợp chính sách thận trọng, cân bằng nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô – tài chính, theo dõi sát rủi ro lạm phát, củng cố các bộ đệm tài chính và đối ngoại, đồng thời đẩy mạnh cải cách cơ cấu và nâng cao chất lượng số liệu thống kê.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà ghi nhận các đánh giá, khuyến nghị chính sách của Đoàn, coi đây là nguồn tham khảo quan trọng trong công tác điều hành; đồng thời đề nghị Đoàn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam, trao đổi chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của NHNN để thống nhất số liệu, phản ánh đầy đủ, cân bằng thực tiễn của Việt Nam trong báo cáo cuối cùng.