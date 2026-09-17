NHNN điều chỉnh cách tính tăng trưởng tín dụng đối với một số loại hình bất động sản

Ngày 16/9/2026, NHNN ban hành Công văn số 8509/NHNN-CSTT về tăng trưởng tín dụng năm 2026 gửi các tổ chức tín dụng.

Theo NHNN, việc triển khai nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính sách của các cấp có thẩm quyền.

Tách tín dụng khách sạn, khu nghỉ dưỡng khỏi dư nợ bất động sản

Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Việc thực hiện được áp dụng theo nội dung tại điểm 4 Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025 của NHNN.

Bên cạnh nội dung trên, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo tại Công văn số 11686/NHNN-CSTT ngày 31/12/2025 và các văn bản có liên quan.