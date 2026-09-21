NHNN đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giai đoạn 2026-2030

NHNN đã ban hành Quyết định số 2072/QĐ-NHNN về Kế hoạch triển khai Chiến lược dữ liệu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Kế hoạch, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, đánh giá toàn diện các cơ sở dữ liệu đã xây dựng, đang xây dựng và cần xây dựng mới. Qua đó, NHNN sẽ xác định rõ mục tiêu, phạm vi dữ liệu và lộ trình triển khai, đồng thời hạn chế tình trạng cơ sở dữ liệu trùng lặp. Công việc này được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Song song với quá trình rà soát, ngành Ngân hàng sẽ tổ chức tạo lập, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, cùng với các quy định về quản trị dữ liệu, chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và cơ chế kết nối, liên thông.

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Đáng chú ý, Kế hoạch đặt ra yêu cầu phát triển và quản trị dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Trong giai đoạn 2026-2030, NHNN sẽ tổ chức tạo lập, chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu và quản trị thống nhất dữ liệu, qua đó nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ.

Việc kết nối và khai thác dữ liệu cũng được gắn với cải cách thủ tục hành chính. Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nguồn dữ liệu hợp pháp khác, thực hiện nguyên tắc “dữ liệu thay giấy tờ”. Theo đó, các dịch vụ công và thủ tục hành chính sẽ tăng cường khai thác trực tiếp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu, góp phần giảm việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại những thông tin đã có.

Cùng với đó, NHNN sẽ triển khai, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và ứng dụng số kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia thông qua nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu trong giai đoạn 2026-2030. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và những bộ dữ liệu trọng yếu, có giá trị cao cũng được ưu tiên xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác.

Một nội dung đáng chú ý khác là thúc đẩy hình thành các mô hình kinh doanh mới dựa trên dữ liệu. Đối với lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhiệm vụ này do Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đồng thời yêu cầu xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện danh mục dữ liệu mở của ngành trong giai đoạn 2026-2027. Việc hình thành danh mục dữ liệu mở, cùng với rà soát các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu dùng chung, là cơ sở để mở rộng khả năng khai thác, chia sẻ dữ liệu theo quy định.

Bên cạnh yêu cầu khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, an toàn và bảo mật tiếp tục được đặt ở vị trí quan trọng. Kế hoạch yêu cầu bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Mục tiêu đặt ra là 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh mạng theo quy định.

NHNN cũng sẽ từng bước sử dụng hạ tầng dữ liệu, hạ tầng tính toán và hạ tầng trí tuệ nhân tạo dùng chung quốc gia theo lộ trình, hướng tới hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp, đồng thời bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và an toàn.

Ngoài các nhiệm vụ về công nghệ và dữ liệu, Kế hoạch đề cập việc tăng cường hợp tác với các tổ chức, đối tác quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, quản trị và khai thác dữ liệu; tổ chức các chương trình đào tạo, trao đổi chuyên gia và tiếp cận những công nghệ, phương pháp mới trong lĩnh vực dữ liệu.

Cục Công nghệ thông tin được giao theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thuộc NHNN trong quá trình triển khai Kế hoạch. Các đơn vị có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả và kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.