NHNN chỉ ra những điểm cần khắc phục tại chi nhánh LPBank

Theo kếtluận thanh tra, LPBank Trà Vinh cơ bản chấp hành các quy định về cho vay, huyđộng vốn, hoạt động ngoại hối, chuyển tiền một chiều ra nước ngoài và phòng,chống rửa tiền.

Cơ quanthanh tra ghi nhận vốn huy động và dư nợ cho vay của chi nhánh tăng trưởngtương đối tốt. Đơn vị cũng triển khai các biện pháp thu hồi nợ nhóm 2 và nợxấu, bao gồm những khoản nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng, nhằmcải thiện chất lượng tín dụng.

Tuynhiên, hoạt động của chi nhánh vẫn còn một số điểm cần khắc phục. Đáng chú ý,tỷ lệ nợ xấu chiếm 3,86% tổng dư nợ, vượt mức cho phép của Thống đốc NHNN. Kếtquả thu hồi nợ xấu và nợ ngoại bảng cũng chưa đạt kế hoạch được giao.

Bên cạnhđó, việc thu thập chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay tại một số hồ sơchưa đầy đủ, phù hợp. Chi nhánh cũng chưa thực hiện giảm lãi suất huy động tiềngửi theo chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNNngày 10/4/2026.

Thanh tra NHNN chỉ ra một số tồn tại tại LPBank Trà Vinh

Về nguyênnhân khách quan, cơ quan thanh tra cho biết một số khách hàng sản xuất, kinhdoanh không hiệu quả, khả năng tài chính suy giảm nên chưa có nguồn trả nợ.Công tác xử lý, thu hồi nợ xấu và xử lý tài sản bảo đảm gặp nhiều khó khăn, kéodài, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý nợ tại chi nhánh. Ngoài ra, cạnh tranh về lãisuất trên thị trường cũng tạo áp lực đối với hoạt động huy động vốn.

Đối vớinguyên nhân chủ quan, kết luận thanh tra nêu LPBank Trà Vinh chưa tuân thủ đầyđủ quy định về cho vay, kiểm tra sau cho vay, dẫn đến việc thu thập hóa đơn,chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng chưa bảo đảm yêucầu.

Chi nhánhcũng chưa kịp thời có biện pháp hiệu quả, thiết thực để thực hiện các chủtrương, chỉ đạo của NHNN và LPBank về điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi.

Trên cơsở kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 14 yêu cầu LPBankTrà Vinh thực hiện 4 kiến nghị nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉra.