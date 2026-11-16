NHNN chào mua USD giá 25.500 đồng, vì sao vẫn chưa ngân hàng nào bán?

Trong báo cáo chiến lược thị trường mới nhất với chủ đề "Dòng tiền tìm đến cổ phiếu phòng thủ", MBS đánh giá việc mua ngoại tệ giao ngay là bước đi chủ động của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm bổ sung thanh khoản tiền đồng cho hệ thống ngân hàng.

Khác với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) kỳ hạn 182 ngày, có cam kết mua bán ngược chiều khi đến hạn, giao dịch mua ngoại tệ giao ngay không đi kèm cam kết bán lại sau một thời hạn xác định. Theo ước tính của MBS, mỗi 1 tỷ USD mua thành công sẽ tương ứng khoảng 25.500 tỷ đồng được đưa vào hệ thống ngân hàng mà không có thời điểm thu hồi tiền đồng được xác định trước.

Hai vướng mắc khiến ngân hàng chưa bán USD cho NHNN

Về nguyên nhân chưa phát sinh giao dịch, đơn vị phân tích chỉ ra hai rào cản chính.

Thứ nhất là chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng và giá chào mua của NHNN. Cụ thể, trong phiên 11/11, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng chốt ở mức 25.660 đồng/USD, cao hơn 160 đồng so với mức giá mua 25.500 đồng/USD của nhà điều hành. Với mức chênh lệch này, các ngân hàng có thể bán USD trên thị trường liên ngân hàng với giá tốt hơn, thay vì bán cho NHNN.

Thứ hai là trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng. Theo cơ chế mua ngoại tệ, NHNN căn cứ vào trạng thái ngoại tệ cuối ngày làm việc liền trước của từng ngân hàng; lượng mua tối đa chỉ đủ đưa trạng thái của đơn vị đó về mức cân bằng.

Ảnh minh họa.

Theo Thông tư 07/2012/TT-NHNN về cách xác định trạng thái ngoại tệ, trong đó có tính đến các cam kết ngoại bảng. Theo số liệu báo cáo tài chính quý III/2026 do đơn vị này tổng hợp, 15/26 ngân hàng có trạng thái USD nội bảng âm. Khi tính cả cam kết ngoại bảng, 11/18 ngân hàng có vị thế USD kết hợp âm.

Trong khi đó, vị thế ngoại tệ dương chủ yếu tập trung tại một số ngân hàng như VietinBank, Vietcombank, Techcombank và OCB. Theo MBS, điều này cho thấy phần lớn ngân hàng không có dư địa ngoại tệ để bán cho NHNN.

Dù chưa ghi nhận giao dịch, MBS cho rằng điều này không đồng nghĩa công cụ mới mất tác dụng mà cho thấy thị trường chưa có điều kiện phù hợp. Giao dịch có thể phát sinh khi tỷ giá liên ngân hàng giảm về gần hoặc thấp hơn 25.500 đồng/USD, hoặc NHNN điều chỉnh giá chào mua.

Dòng tiền chứng khoán vẫn thận trọng

Với thị trường chứng khoán, MBS nhận định kỳ vọng hỗ trợ thanh khoản chưa chuyển thành dòng tiền thực tế khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, đặc biệt là nhóm cá nhân vốn chiếm tỷ trọng lớn. Trong khi đó, áp lực tỷ giá và nhu cầu vốn vào cuối năm vẫn hiện hữu.

Ở chiều hỗ trợ, thống kê 10 năm gần nhất của công ty chứng khoán cho thấy tháng 11 có xác suất tăng điểm 70%, với mức tăng bình quân 3,8%, đứng thứ hai trong số các tháng của năm. Thị trường bước vào tháng 11 sau hai tháng giảm điểm liên tiếp trong tháng 9 và tháng 10.

Tuy nhiên, đơn vị phân tích cũng lưu ý yếu tố mùa vụ có thể bị lấn át bởi các diễn biến từ chính sách tiền tệ toàn cầu. Theo dữ liệu thị trường được đơn vị này dẫn, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 được định giá ở mức 100%.

Nguồn: Báo Chính phủ.

MBS xác định vùng hỗ trợ ngắn hạn của VN-Index quanh 1.693 điểm, trong khi vùng kháng cự nằm tại 1.753 - 1.760 điểm. Nếu đánh mất vùng hỗ trợ, chỉ số có thể quay lại kiểm định mốc 1.680 điểm, tương ứng vùng đáy của tháng 10.

Trong bối cảnh thanh khoản thấp, đơn vị phân tích khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn, ưu tiên cổ phiếu vốn hóa trung bình và các nhóm phòng thủ như sản xuất, phân phối điện và bảo hiểm. Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc luân chuyển sang những nhóm vẫn giữ được dòng tiền như logistics, đầu tư công, xây dựng, thủy sản và bất động sản dân cư.