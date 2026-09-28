NHNN bơm ròng hơn 34.000 tỷ trong tuần qua, lãi suất qua đêm chạm đáy hai tháng về gần 1%/năm

Trong tuần trước (từ 21/9 - 25/9), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ghi nhận phiên bơm ròng mạnh hơn 47.000 tỷ vào đầu tuần và sau đó là 4 phiên hút ròng liên tiếp với khối lượng thấp sau đó. Tổng trong 5 phiên, nhà điều hành đã bơm ròng hơn 34.300 tỷ đồng qua kênh thị trường mở.

Qua đó, tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố tăng lên hơn 186.800 tỷ đồng trong khi kênh tín phiếu vẫn tiếp tục không có giao dịch phát sinh.

Nguồn: SBV, WiData.

Cùng với việc bơm ròng thanh khoản đã đẩy lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn giảm mạnh. Lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm từ 6,84%/năm đầu tuần về 1,1%/năm, mức thấp nhất kể từ ngày 30/7/2026 (đáy trước đó là 0,75%/năm).

Lãi suất kỳ hạn 1 tuần 6,43%/năm về 5,06%/năm; Lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm từ 7,42%/năm về 5,35%/năm; Lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm từ 7,42%/năm về 5,35%/năm.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 3 tháng tăng từ 7,01%/năm lên 7,2%/năm.

Tín hiệu lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn liên tiếp giảm và lãi suất qua đêm (chiếm tỷ trọng cao nhất) ở mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn trở lại vào đầu tuần nhưng giảm nhiệt vào cuối tuần và vẫn tiếp tục ở các kỳ hạn dài.

Nguồn: SBV, WiData.

Cũng trong tuần qua, để bù đắp thêm thanh khoản cho thị trường, vào ngày 21/9, NHNN đã thực hiện hoán đổi USD/VND kỳ hạn 7 ngày với các tổ chức tín dụng, tổng khối lượng tối đa 2 tỷ USD, trong bối cảnh tỷ giá neo cao. Tỷ giá mua giao ngay 24.406 đồng/USD.

Ước tính, nếu toàn bộ hạn mức 2 tỷ USD được sử dụng, lượng VND được cung ứng ban đầu tương ứng khoảng 48.812 tỷ đồng.

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 25.920 VND/USD trong sáng 21/9. Trong khi đó, chỉ số DXY duy trì trên mốc 100 điểm, sau khi đồng bạc xanh ghi nhận tuần tăng trước đó.

Có thể nhận thấy, bối cảnh lần này khác đáng kể so với lần NHNN triển khai công cụ tương tự cuối tháng 6. ‏Chi phí vốn ngầm định qua hoán đổi cuối tháng 6 chỉ quanh 5%/năm, thấp hơn đáng kể giá vốn VND trên thị trường liên ngân hàng. Đến tháng 9, khoảng cách này đã thu hẹp mạnh, trong khi hạn mức được nâng gấp đôi.

Những động thái này cho thấy cơ quan điều hành đang linh hoạt sử dụng công cụ thị trường để hài hòa giữa ổn định tỷ giá, thanh khoản hệ thống và hỗ trợ dòng vốn cho nền kinh tế. ‏