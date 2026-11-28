Mục tiêu của Kế hoạch hành động nhằm tạo sự thống nhất trong công tác tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Ngân hàng về tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 358/NQ-CP.

Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đề ra tại Nghị quyết số 358/NQ-CP trong phạm vi ngành Ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

NHNN ban hành kế hoạch hành động thực hiện chương trình phát triển vùng

Theo đó, Kế hoạch hành động đặt ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là thực hiện quán triệt, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 358/NQ-CP nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tư duy và tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội gắn với tổ chức lại không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới trong ngành Ngân hàng.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được đặt ra tại Kế hoạch hành động là tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực ngân hàng hướng tới việc đáp ứng yêu cầu của mô hình phát triển/tăng trưởng mới, phát triển vùng…, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận vốn và dịch vụ ngân hàng của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, các nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chủ trì được thực hiện theo phân công của cấp có thẩm quyền khi phát sinh.