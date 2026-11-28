Lực lượng chức năng dựng rào chắn và biển báo ở khu vực thí điểm vùng phát thải thấp. Ảnh: Công Thọ – Khánh Huy

Rào chắn nhỏ, thay đổi lớn

Đúng 19 giờ các tối cuối tuần tại khu vực phố cổ Hà Nội, lực lượng trực chốt dựng rào chắn và biển báo ở khu vực thí điểm vùng phát thải thấp. Người từ ngoài vào được hướng dẫn gửi xe tại các điểm trông giữ. Người có nhà trong vùng thí điểm xuống xe, tắt máy rồi dắt bộ về.

Chị Hà, ở phường Vĩnh Tuy, thường đưa con lên phố đi bộ quanh Hồ Gươm vào cuối tuần. Từ khi vùng phát thải thấp được áp dụng, chị thấy tiếng ồn giảm, không khí cũng dễ chịu hơn.

“Việc cấm xe trong vùng lõi phố cổ như thế này rất hợp lý. Tôi đi lại khá thoải mái, con tôi cũng vui chơi thoải mái hơn. Tôi thấy việc triển khai như thế này là tích cực”, chị Hà bày tỏ.

Tham gia lực lượng trực chốt, kiểm soát phương tiện vào khu vực thí điểm từ những ngày đầu, anh Hà Văn Tục (45 tuổi) cho biết, sau gần 5 tháng thí điểm, người dân đã dần quen với chủ trương hạn chế phương tiện. “Hầu như mọi người đều chấp hành theo yêu cầu của lực lượng chức năng về các quy định thí điểm vùng phát thải thấp”, anh nói.

Tối cuối tuần ở phố cổ đã bớt ồn, người đi bộ cảm thấy thuận tiện hơn, trẻ em có thêm chỗ vui chơi… Đó là những tín hiệu cho thấy chính sách về hạn chế phương tiện trong vùng phát thải thấp đã chạm vào thói quen thường ngày.

Những thành công ban đầu đó đến từ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và thông tin lộ trình thực hiện. Ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đã có chính sách hỗ trợ trực tiếp người dân chuyển đổi phương tiện từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch theo Nghị quyết 68/2026/NQ-HĐND. Trong vùng lõi thí điểm, thành phố đã bố trí 33 biển khu vực thí điểm vùng phát thải thấp; 23 biển cấm xe trên 16 chỗ cùng với 46 biển phụ (cấm rẽ); 43 vị trí trạm sạc, 174 cổng sạc; 44 vị trí trạm sạc tích hợp đổi pin tại các vị trí công cộng. Toàn bộ các tuyến xe buýt hoạt động trong vùng phát thải thấp đều sử dụng phương tiện xanh.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở rộng vùng phát thải thấp giai đoạn 2 từ ngày 1-1-2027. Ảnh: Công Thọ – Khánh Huy

Mở rộng vùng phát thải thấp giai đoạn 2

Theo kế hoạch, từ ngày 1-7 đến ngày 31-12-2026, khu vực 1 (vùng lõi thí điểm) gồm 12 tuyến phố bao quanh khu vực phố đi bộ và chợ đêm phường Hoàn Kiếm có diện tích 0,45km2, dân số khoảng 20.000 người.

Từ ngày 1-1-2027, theo phương án Sở Xây dựng đề xuất, vùng phát thải thấp giai đoạn 2 sẽ được mở rộng lên khoảng 5,7km2, chia thành 3 khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với dân số gần 247.000 người.

Để mở rộng sang các khu vực thí điểm ở những giai đoạn sau, Sở Xây dựng đề nghị các bộ, ban, ngành nghiên cứu cơ chế giá điện riêng, ưu đãi cho hoạt động sạc điện xe xanh. Sở cũng đề nghị hướng dẫn thủ tục đấu nối, vận hành hạ tầng cấp điện cho trạm sạc; hoàn thiện quy định thu hồi, tái chế pin xe điện và các chất thải từ phương tiện điện; hướng dẫn quy định bảo vệ môi trường trong phát triển giao thông xanh.

Bên cạnh đó là ưu đãi về thuế, phí, tín dụng và hỗ trợ tài chính, để người dân, doanh nghiệp chuyển sang phương tiện điện, năng lượng xanh và đầu tư trạm sạc. Cơ quan này cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa, vốn xanh, tín dụng xanh và các nguồn hỗ trợ quốc tế cho giao thông xanh.

Để định hình nhịp sống xanh, Hà Nội cần xây dựng hạ tầng đồng bộ và gắn với phát triển các tuyến giao thông công cộng - Ảnh minh họa

Định hình nhịp sống xanh

Theo đề xuất, cả phạm vi và dân số của vùng phát thải thấp giai đoạn 2 đều tăng hơn 12 lần so với hiện nay. Vì thế, kinh nghiệm từ vùng lõi trong giai đoạn thí điểm cần được áp dụng thận trọng.

Bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng (Bộ Xây dựng), cho rằng các chính sách bắt đầu chuyển từ định hướng sang triển khai cụ thể. Hà Nội đã xây dựng những công cụ quản lý vùng phát thải thấp, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện sạch, phát triển giao thông công cộng và từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân tại khu vực trung tâm.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhìn nhận việc mở rộng vùng phát thải thấp là cần thiết, nhưng phải đánh giá tác động đầy đủ trước khi triển khai. Theo ông, người dân từ ngoại ô vào trung tâm cần có chỗ gửi xe và đi tiếp bằng phương tiện công cộng để đến nơi làm việc. Vì thế, hạ tầng phải đồng bộ và gắn với việc phát triển các tuyến giao thông công cộng.

Cùng với các giải pháp về hạ tầng là bài toán sinh kế. PGS.TS Nguyễn Đình Thọ lưu ý nhiều người dân vẫn đang dùng phương tiện xăng, dầu và chưa có điều kiện đổi xe, nhất là người yếu thế, người làm việc ở trung tâm nhưng ở xa. Vì vậy, bên cạnh chuyển đổi phương tiện, họ cần được hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, việc làm và có đủ thời gian chuẩn bị..

Như vậy, mở rộng thí điểm không dừng ở việc kéo rộng ranh giới hạn chế. Mạng lưới hạ tầng hỗ trợ và chính sách sinh kế cũng phải lớn lên theo cùng quy mô.

Chiếc rào chắn nhỏ ở đầu phố không tự làm thay đổi thói quen của ai. Nó chỉ cho người ta một lý do để dừng lại. Việc người dân gửi xe, dắt bộ, chọn cách đi khác rồi thấy phố bớt ồn, đi bộ dễ chịu hơn mới là điều khiến thói quen ấy dần bền vững.

Nhịp sống xanh, vì thế, không đo bằng số tuyến phố có rào chắn. Nó đo bằng việc một đô thị lớn biết thay đổi thói quen di chuyển mà vẫn để mỗi người dân tìm thấy chỗ của mình trong sự thay đổi ấy.

Khi người dân thấy phố thoáng hơn, có đủ lựa chọn thay thế thuận tiện, việc di chuyển xanh sẽ không còn là yêu cầu từ bên ngoài, mà trở thành thói quen. Đó là nền tảng để Thủ đô từng bước xây dựng nhịp sống đô thị ít khói bụi hơn, yên tĩnh hơn và thân thiện hơn với người dân.