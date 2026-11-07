Nhịp sống ở làng chài Hồng Chính lúc bình minh

Những chiếc thúng, chiếc thuyền vào bờ sau một đêm đánh bắt trên biển

Vừa đưa thúng vào bờ, anh Phạm Văn Thông (ngư dân thôn Hồng Chính) nhanh tay gỡ những con ghẹ, ốc còn mắc trong lưới. Anh cho biết, các phương tiện đánh bắt của ngư dân ở Hồng Chính chủ yếu là thúng, thuyền nhỏ. Chuyến biển thường bắt đầu từ 18 giờ hôm trước. Sau khi di chuyển ra vùng biển cách bờ hơn 5 km, ngư dân sẽ thả lưới và đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau thì quay vào bờ. Gần trọn một đêm lao động trên biển, thu nhập mỗi chuyến nhiều hay ít vẫn phụ thuộc vào thời tiết và sản lượng đánh bắt. “Đi biển có hôm được nhiều, có hôm ít. Tháng này biển vẫn còn êm, ốc, ghẹ nhiều nên mỗi ngày tôi kiếm được từ 600.000 - 1.000.000 đồng, có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt gia đình và mua sắm ngư lưới cụ mới”, anh Thông chia sẻ.

Khung cảnh mua bán mỗi sáng sớm tại làng chài Hồng Chính

Cách đó không xa, anh Dương Văn Tèo cũng đang thu gom những chiếc rập ốc hương sau chuyến đánh bắt. Hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, anh hiểu rằng mỗi mùa, mỗi điều kiện thời tiết lại đòi hỏi một cách khai thác khác nhau. Những ngày biển êm, anh tranh thủ thả rập bắt ốc hương, đi câu mực, khi sóng gió không thuận lợi, anh lên bờ đi làm phụ hồ. Theo anh, để có được một chuyến biển hiệu quả, ngoài sự cần cù, người làm nghề còn phải am hiểu con nước, nắm bắt thời tiết và tập tính của từng loại hải sản.

Ngư dân gỡ cá, thu gom, chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến biển hôm sau

Với anh Nguyễn Hữu Phú, biển đã gắn bó từ năm 15 tuổi. Khi đó, anh bắt đầu theo các chú, các bác ra khơi, đến nay đã có 20 năm theo nghề. Chuyến biển vừa kết thúc, anh thu được khoảng 80 kg hải sản, chủ yếu là cá mó, cá bã trầu, cá đổng. Vừa thu xếp ngư cụ, anh vừa kể: “Nghề biển cực lắm, nhất là những hôm phải đi từ khuya, thức trắng trên thuyền. Khi về đến bờ, lại tranh thủ gỡ cá để vợ mang ra chợ bán rồi thu dọn đồ nghề. Có hôm trúng cá thì vui, thu nhập khá hơn, nhưng những hôm đánh bắt không thuận lợi thì đành chấp nhận. Dù vậy, biển đã gắn bó với cuộc sống gia đình nên tôi vẫn cố gắng bám nghề”.

Không chỉ dựa vào sản lượng đánh bắt, kinh nghiệm của người đi biển còn thể hiện ở việc lựa chọn ngư cụ, thời điểm và hình thức khai thác phù hợp. Theo anh Phú, khoảng một tháng nữa, khi mùa gió bấc bắt đầu, anh sẽ chuyển sang câu mực. Việc thay đổi ngư cụ, phương thức khai thác theo từng thời điểm đã trở thành kinh nghiệm được người dân tích lũy qua nhiều năm đi biển. Nhờ đó, dù mỗi mùa có những thuận lợi, khó khăn riêng, ngư dân vẫn tìm cách duy trì công việc và nguồn thu nhập cho gia đình.

Làng chài Hồng Chính

Khi những chiếc thúng lần lượt cập bờ, công việc của người ở trên bờ cũng bắt đầu tất bật. Mọi người thoăn thoắt gỡ ghẹ, ốc, cá. Hải sản được nhanh chóng phân loại, cân bán ngay tại chỗ rồi mang đi tiêu thụ. Mỗi người một việc, nhưng tất cả đều phối hợp nhịp nhàng, tạo nên chuỗi công việc nối tiếp sau mỗi chuyến ra khơi.

Bình minh ở làng chài Hồng Chính không chỉ mở đầu một ngày mới mà còn là lúc thành quả sau một đêm lao động trên biển được chuyển thành nguồn thu nhập cho mỗi gia đình. Nắng sớm dần trải rộng trên mặt biển, những chiếc thúng sau chuyến ra khơi lần lượt nằm yên bên bãi, người ngư dân tranh thủ thu dọn ngư cụ, chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo rồi trở về nghỉ ngơi. Đằng sau khung cảnh bình yên ấy là nhịp lao động cần mẫn, sự chịu thương chịu khó của những người ngày ngày bám biển, chắt chiu từng mẻ hải sản để vun vén cuộc sống gia đình và tiếp nối nghề truyền thống của quê hương.