Nhịp sống mới từ những cụm công nghiệp

Công nhân trong ca sản xuất tại nhà máy thuộc Cụm Công nghiệp Hòa Lộc, xã Hoa Lộc.

Tại Cụm Công nghiệp Minh Tiến, xã Minh Sơn, nhịp sản xuất đang ngày càng sôi động khi các dự án đầu tư từng bước được triển khai, đi vào hoạt động. Được thành lập theo Quyết định số 2426 ngày 13/6/2024, cụm công nghiệp có diện tích 7ha, tổng vốn đầu tư khoảng 52 tỷ đồng, do Công ty CP HVG Holdings làm chủ đầu tư. Với định hướng thu hút các ngành nghề sản xuất có giá trị gia tăng cao, phù hợp với điều kiện lao động và nguồn nguyên liệu địa phương, Minh Tiến đang từng bước hình thành không gian sản xuất tập trung, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư.

Một trong những dự án nổi bật tại đây là Công ty TNHH Đồ chơi Liên Hưng Việt Nam, có diện tích 3,5ha, tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Được đầu tư hệ thống hạ tầng hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, gia công, sản xuất và lắp ráp đồ chơi trẻ em xuất khẩu. Nhà xưởng đi vào hoạt động không chỉ mang theo máy móc, công nghệ và những đơn hàng mới mà còn mở ra cơ hội việc làm cho hơn 2.000 lao động.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, xã Minh Sơn chú trọng phát triển hệ thống giao thông kết nối, tạo thuận lợi cho vận chuyển nguyên vật liệu, lưu thông hàng hóa và đi lại của người lao động. Theo bà Phạm Thị Thu, Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn, các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, mở ra cơ hội thu hút thêm các dự án sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Nếu Minh Tiến đang từng bước định hình diện mạo của một không gian sản xuất mới, thì tại Cụm Công nghiệp Hòa Lộc, xã Hoa Lộc, hoạt động sản xuất đã hiện hữu rõ nét, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động cho kinh tế địa phương. Với quy mô 19ha, do Công ty TNHH MTV HT Thái Sơn làm chủ đầu tư, cụm công nghiệp được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khai thác lợi thế về vị trí địa lý và nguồn lao động tại chỗ. Ngay khi đi vào hoạt động, nơi đây đã thu hút 5 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành không gian sản xuất tập trung, tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

Giữa nhịp sản xuất đang diễn ra tại cụm công nghiệp, Công ty TNHH may Việt Phát Việt Nam là một trong những doanh nghiệp tích cực đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Chuyên sản xuất hàng may mặc cho các đối tác tại Singapore và Nhật Bản, doanh nghiệp đã từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất với hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ, nhằm nâng cao năng suất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đối tác.

Đối với nhiều công nhân, sự hiện diện của nhà máy ngay tại địa phương mang lại những thay đổi thiết thực trong cuộc sống. Chị Đoàn Thị Hậu, công nhân Công ty TNHH may Việt Phát Việt Nam, xã Hoa Lộc chia sẻ, công việc gần nhà, thu nhập khá giúp chị yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Với người lao động, một công việc ổn định không chỉ bảo đảm nguồn thu nhập hằng tháng mà còn tạo điều kiện chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và chủ động hơn trong cuộc sống.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa có 51 cụm công nghiệp đang triển khai đầu tư, với tổng diện tích gần 1.800ha, tổng vốn đăng ký hơn 14.000 tỷ đồng, trong đó gần 6.800 tỷ đồng đã được thực hiện; có 19 cụm công nghiệp cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng tiếp nhận các dự án sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 8 khu công nghiệp đang thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng. Những con số này cho thấy không gian phát triển công nghiệp của Thanh Hóa đang từng bước được mở rộng. Những nhà xưởng mới, những dây chuyền sản xuất hiện đại và dòng người lao động mỗi ngày đang góp phần tạo nên diện mạo phát triển mới.

Khi quy hoạch đi cùng đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp, phát triển sản xuất gắn với tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân, các cụm công nghiệp sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế bền vững và mở rộng cơ hội phát triển cho khu vực nông thôn Thanh Hóa.