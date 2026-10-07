Nhịp sống mới của một vùng quê

Một góc xã Công Chính.

Ở Công Chính, XDNTM không chỉ được nhìn từ những công trình, con đường hay các tiêu chí phải hoàn thành, mà trước hết được bắt đầu từ cuộc sống và sinh kế của người dân. Bởi vậy, cùng với chỉnh trang cảnh quan, địa phương chú trọng phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập. Trong bức tranh kinh tế của xã, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng. Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của xã đạt 886,7 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Riêng giá trị sản xuất ngành trồng trọt ước đạt 560,32 tỷ đồng, bằng 92,5% kế hoạch năm.

Điều đáng ghi nhận là sản xuất đang từng bước chuyển từ manh mún sang những vùng hàng hóa phù hợp với nhu cầu thị trường. Hoa thiên lý là một trong những cây trồng đang cho thấy hướng đi đó. Toàn xã hiện có khoảng 40ha hoa thiên lý, trong đó 12ha được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Gắn bó với cây hoa thiên lý nhiều năm, ông Lê Duy Sáu ở thôn Yên Bình có 10 sào hoa. Không thuê nhiều lao động, hai vợ chồng ông thay nhau thu hái, phân loại sản phẩm rồi đưa đến các mối hàng ở các tỉnh, thành phố phía Bắc. Cách làm ấy giúp gia đình chủ động hơn trong sản xuất, tiết kiệm chi phí và giữ được nguồn thu ổn định từ đồng ruộng. Mỗi năm, diện tích này cho sản lượng gần 90 tấn, mang lại thu nhập khoảng 200 triệu đồng.

Ông Sáu chia sẻ: “Trồng hoa thiên lý cũng vất vả, ngày nào cũng phải chăm sóc, đến kỳ lại tranh thủ thu hái cho kịp thời vụ. Nhưng do đầu ra tương đối ổn định nên gia đình yên tâm sản xuất”.

Câu chuyện của gia đình ông Sáu cũng là một phần trong sự chuyển động của vùng trồng hoa thiên lý ở Công Chính. Ông Nguyễn Hữu Thủy, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Công Chính, cho biết: “Diện tích hoa thiên lý của xã hiện tạo việc làm cho gần 200 lao động địa phương. HTX đã đầu tư hệ thống kênh mương, đường nội đồng, đồng thời vận động người dân chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả, từng bước mở rộng vùng sản xuất tập trung”.

Không chỉ cây hoa thiên lý, địa phương cũng tạo điều kiện để các hộ kinh doanh, HTX, doanh nghiệp phát triển thương mại, dịch vụ và ngành nghề nông thôn. Gần 500 cơ sở kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn góp phần tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, xã Công Chính đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng môi trường sống và đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Trong chuyển đổi số, xã hướng tới số hóa dữ liệu nông nghiệp, môi trường; nâng tỷ lệ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến toàn trình; khuyến khích thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt; củng cố các tổ công nghệ số cộng đồng và từng bước xây dựng mô hình thôn thông minh. Đến năm 2030, địa phương phấn đấu hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, truy xuất nguồn gốc và thương mại điện tử.

Từ việc giữ gìn đường làng, ngõ xóm, chăm sóc tuyến đường hoa đến bảo đảm an ninh trật tự, mỗi phần việc đều được bắt đầu từ sự chung tay của người dân. Đến nay, Công Chính đã đạt 22/47 tiêu chí NTM. Trên nền tảng đó, xã tiếp tục hướng dẫn các thôn duy trì, nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt. Đồng thời hoàn thiện kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về XDNTM giai đoạn 2026-2030.

Từ những mùa hoa thiên lý được chăm chút, những con đường được giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ và những đổi thay bắt đầu từ mỗi gia đình, một diện mạo NTM đang dần hiện hữu. Đó cũng là nền tảng để Công Chính tiếp tục đi xa hơn trên hành trình xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp văn minh, hiện đại, nơi thành quả của NTM được đo bằng chính sự đổi thay trong cuộc sống và niềm tin của người dân.