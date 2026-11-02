Nhịp sống miền biển Đà Nẵng lúc bình minh

Những sản vật từ biển được trao tận tay người mua ngay trên bãi cát, mang lại niềm vui cho ngư dân sau mỗi chuyến biển. Những hoạt động lao động và sinh hoạt đời thường tạo nên nét đẹp bình dị, đặc trưng của người dân miền biển Đà Nẵng.

Hải sản từ những mẻ lưới gần bờ được ngư dân chuyển vào các thau, chậu để bán ngay trên bãi biển. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Thu lưới gần bờ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Người dân và ngư dân cùng kéo lưới đánh bắt gần bờ trên biển Đà Nẵng khi mặt trời bắt đầu lên. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Người bán cân, chia hải sản cho khách giữa không khí nhộn nhịp của phiên chợ cá buổi sớm. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Người bán làm sạch, phân loại cá để phục vụ khách mua ngay tại bãi biển. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Các loại cá, tôm, cua, ốc được bày bán trong thau, rổ ngay trên bãi cát, tạo nên nét đặc trưng của chợ cá ven biển Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Các loại cá tươi rói vừa đánh bắt được đưa vào bờ để bán. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Hải sản từ những mẻ lưới gần bờ được ngư dân chuyển vào các thau, chậu để bán ngay trên bãi biển. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Những chiếc thuyền đánh bắt gần bờ trở về neo đậu trên vùng biển Đà Nẵng lúc bình minh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhiều loại hải sản được đưa vào bờ bán lúc bình minh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ngư dân phối hợp kéo lưới, thu hoạch hải sản ngay tại vùng biển gần bờ Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN