Nhịp sống miền biển Đà Nẵng lúc bình minh
Khi bình minh chưa rạng, những chiếc thuyền đánh bắt gần bờ đã trở về, mang theo nhiều loại hải sản tươi sống. Dọc bãi biển Đà Nẵng, không khí lao động trở nên nhộn nhịp với cảnh ngư dân kéo lưới, phân loại hải sản, người dân và du khách cùng tham gia kéo lưới, lựa chọn cá, tôm, cua, ốc vừa đánh bắt.
Những sản vật từ biển được trao tận tay người mua ngay trên bãi cát, mang lại niềm vui cho ngư dân sau mỗi chuyến biển. Những hoạt động lao động và sinh hoạt đời thường tạo nên nét đẹp bình dị, đặc trưng của người dân miền biển Đà Nẵng.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/nhip-song-mien-bien-da-nang-luc-binh-minh-20261102112220957.htm