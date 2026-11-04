Nhịp sống học viên Học viện Hải quân

Để trở thành những sĩ quan hải quân tương lai, sau khi trúng tuyển, các học viên Học viện Hải quân phải trải qua thời gian huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nền tảng cần thiết trước khi bước vào chặng đường học tập tại học viện. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi lại những hình ảnh huấn luyện, sinh hoạt của học viên tại Tiểu đoàn 457, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân.

Sau hơn 1 tháng huấn luyện, các học viên đã có những nền tảng cơ bản về sử dụng, thao tác vũ khí và các bài bắn súng tiểu liên AK.

Học viên thực hành ném lựu đạn.

Học viên thực hành gói buộc lượng nổ.

Thực hành mang lượng nổ khối.

Thực hành đặt lượng nổ tiêu diệt mục tiêu.

Các học viên được huấn luyện, thực hiện công tác bảo quản vũ khí trang bị.

Song song huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, học viên được huấn luyện bơi, bảo đảm sau thời gian huấn luyện đều có thể bơi tốt.

Học viên thực hành bơi.

Sau những giờ huấn luyện, học viên tăng gia sản xuất góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn.

Tự tay thu hoạch những sản phẩm do mình trồng.