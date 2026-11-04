Nhịp sống học viên Học viện Hải quân
Để trở thành những sĩ quan hải quân tương lai, sau khi trúng tuyển, các học viên Học viện Hải quân phải trải qua thời gian huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và nền tảng cần thiết trước khi bước vào chặng đường học tập tại học viện. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa ghi lại những hình ảnh huấn luyện, sinh hoạt của học viên tại Tiểu đoàn 457, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/goc-anh/202611/nhip-song-hoc-vien-hoc-vien-hai-quan-7ed1cff/