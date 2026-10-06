Sau 8 tháng, Cần Thơ mới giải ngân khoảng 5.556 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 29,2% kế hoạch năm. Nhưng chỉ trong 28 ngày của tháng 9/2026, địa phương này đã giải ngân thêm khoảng 5.056 tỷ đồng, gần bằng số vốn thực hiện trong 8 tháng trước đó.