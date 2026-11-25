*Đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai tiếp công dân định kỳ tại xã Thiện Hưng

Ngày 25-11, đại biểu Đặng Hà Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiện Hưng, thành viên Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố Đồng Nai, đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11-2026. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND 2 xã Thiện Hưng và Hưng Phước.

Ông Đặng Hà Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiện Hưng, thành viên Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố Đồng Nai tiếp công dân 2 xã Thiện Hưng và Hưng Phước. Ảnh: Như Tình

Tại buổi tiếp, đại biểu đã ghi nhận 4 lượt ý kiến của công dân, tập trung vào những vấn đề liên quan đến hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người khuyết tật.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, đại biểu HĐND thành phố cùng lãnh đạo 2 địa phương đã lắng nghe và tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của người dân. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, đại biểu HĐND thành phố đã chỉ đạo UBND xã trao đổi, làm rõ thông tin và hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định của pháp luật. Những vấn đề cần xác minh được địa phương ghi nhận để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Như Tình

*Phường Dầu Giây thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K76

Ngày 25-11, đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dầu Giây do Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Văn Điệp làm trưởng đoàn đã đến viếng hài cốt liệt sĩ và thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K76 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Lộc Ninh.

Phó Chủ tịch UBND phường Dầu Giây Bùi Văn Điệp cùng đoàn công tác tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K76. Ảnh: Nhật Quang

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Văn Điệp bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Đội K76 trong hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ. Đồng thời, gửi lời thăm hỏi, động viên lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng phần quà của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Dầu Giây đến cán bộ, chiến sĩ Đội K76, thể hiện tình cảm, sự quan tâm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nhật Quang

*Tổ đại biểu số 1 HĐND xã Định Quán tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Ngày 25-11, Tổ đại biểu số 1 HĐND xã Định Quán khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 do bà Hồ Thanh Trúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại ấp Hiệp Tâm.

Cử tri ấp Hiệp Tâm phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Đan Nhi

Trong không khí dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, hội nghị ghi nhận 12 lượt cử tri phát biểu với nhiều ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân tại địa phương như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông xuống cấp; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường; kiểm tra hoạt động của các trang trại chăn nuôi, giết mổ có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân…

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải trình, làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Các ý kiến, kiến nghị còn lại được các đại biểu HĐND xã tiếp thu, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Đan Nhi

*Đối thoại, lấy ý kiến người dân về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án kéo dài tuyếnmetro đoạn qua phường Long Hưng

Sáng 25-11, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa phối hợp với UBND phường Long Hưng tổ chức buổi đối thoại, lấy ý kiến công khai của 46 hộ dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ thực hiện Dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đoạn qua phường Long Hưng (đợt 2).

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hồng Nương

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Trong đó, vấn đề được nhiều người quan tâm là mức giá bồi thường đối với đất và tài sản gắn liền với đất; các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tạo điều kiện chuyển đổi địa điểm kinh doanh phù hợp nhằm duy trì nguồn thu nhập, ổn định đời sống sau khi di dời…

Trao đổi, giải đáp các ý kiến tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Ngọc Hân, Tổ phó Tổ bồi thường 2, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa và ông Dương Quốc Chính, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Hưng đã thông tin về cơ sở pháp lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ được áp dụng trong quá trình lập phương án… Đối với các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, các đơn vị chức năng ghi nhận, tổng hợp để báo cáo, đề xuất cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, tiếp tục phối hợp rà soát từng trường hợp cụ thể nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định pháp luật.