'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Chiều 4/10, Hội Cựu Công an nhân dân phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tổ chức chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2026).

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh vinh danh lãnh đạo và nguyên lãnh đạo PCCC &CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Chương trình là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã không quản hiểm nguy, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân; đồng thời góp phần lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Các tiết mục nghệ thuật được biểu diễn tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tưởng nhớ, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân; qua đó bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm cho các thế hệ tiếp nối.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; trân trọng tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Trong tình hình mới, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực chiến đấu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở. Mỗi cơ quan, đơn vị, gia đình và người dân cần nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Tại chương trình giao lưu, Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ những câu chuyện về quá trình cán bộ, chiến sĩ đối mặt với hiểm nguy trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh chia sẻ tại chương trình.

Một trong những ký ức sâu sắc được Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận nhắc lại là vụ chìm tàu Dìn Ký tại tỉnh Bình Dương năm 2011. Khi đó, trong quá trình lặn tìm kiếm nạn nhân dưới lòng sông với điều kiện tầm nhìn gần như bằng không, bình khí thở của một chiến sĩ bất ngờ hết khí. Trước tình huống nguy hiểm, hai chiến sĩ đã bình tĩnh phối hợp, chia sẻ khí thở cho nhau và đưa cả hai lên mặt nước an toàn trước khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Theo Trung tá Huỳnh Nguyên Thuận, chính những lần kề vai sát cánh, cùng vượt qua ranh giới sinh tử đã tạo nên sự gắn kết, niềm tin và tinh thần hiệp đồng chặt chẽ trong tập thể cán bộ, chiến sĩ. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên sức mạnh để Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hồ Chí Minh, cho rằng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó có Thượng tá Nguyễn Chí Thành.

Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Theo Đại tá Lê Tấn Bửu, Thượng tá Nguyễn Chí Thành là cán bộ có tinh thần gan dạ, dũng cảm, trách nhiệm cao đã cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong nước và quốc tế. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, đồng chí đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Lê Tấn Bửu, nguyên Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hồ Chí Minh và Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đại tá Lê Tấn Bửu nhắn nhủ thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục giữ vững màu cờ, sắc áo, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời kế thừa những kinh nghiệm của thế hệ đi trước, luôn đặt mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân lên hàng đầu.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật và phần giao lưu, “Nhịp sống bình yên” góp phần tái hiện những chặng đường cống hiến, hy sinh của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân và nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.