'Nhịp sống bình yên' lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm cộng đồng trong công tác PCCC

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Video Pháp luật

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Vũ Đức Khiển - Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình; Tiến sĩ Vũ Hoài Nam - Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp, cơ quan báo chí và đông đảo cán bộ, chiến sĩ qua nhiều thế hệ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Video Pháp luật

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự dũng cảm, sẵn sàng có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, nguy cơ cháy, nổ và các tình huống cứu nạn, cứu hộ ngày càng phức tạp, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Lấy việc bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân làm mục tiêu cao nhất; đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đưa các giải pháp phòng ngừa đi vào từng khu dân cư, cơ sở sản xuất và mỗi gia đình”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Đức Khiển - Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình phát biểu. Ảnh: Video Pháp luật

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Vũ Đức Khiển cho biết, bình yên của cuộc sống không tự nhiên mà có, mà được đánh đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của nhiều lực lượng, trong đó có lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

“Mỗi khi tiếng còi báo cháy vang lên, khi mọi người tìm cách rời xa nơi nguy hiểm thì những người lính cứu hỏa lại tiến vào tâm điểm của hiểm nguy để cứu người, cứu tài sản. Đó là biểu hiện sinh động nhất của tinh thần ‘Vì Nhân dân phục vụ’, đồng thời cũng là niềm tự hào của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH”, Thiếu tướng Vũ Đức Khiển chia sẻ.

Chương trình “Nhịp sống bình yên” được dàn dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt chiều dài 65 năm truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, tái hiện những dấu mốc đáng nhớ, những chiến công thầm lặng cùng sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ sự sống và tài sản của người dân.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, sân khấu, cải lương và phim tư liệu, chương trình khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH không quản hiểm nguy, luôn sẵn sàng lao vào biển lửa, vượt qua ranh giới sinh tử để cứu người, cứu tài sản. Những câu chuyện người thật, việc thật được tái hiện chân thực, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.

Một số tiết mục nghệ thuật được dàn dựng tại chương trình. Ảnh: Video Pháp luật

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được trình diễn trong chương trình như “Bài ca Cảnh sát PCCC”, “Hoa sen trong lửa”, “Đi về phía ngọn lửa”, cùng các phóng sự, giao lưu với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia các vụ cứu nạn, cứu hộ tiêu biểu. Đây không chỉ là dịp tri ân những đóng góp thầm lặng của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh ý nghĩa tri ân, chương trình còn góp phần tuyên truyền sâu rộng về Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, khẳng định công tác phòng cháy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại nơi ở, nơi làm việc; trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và kịp thời báo cho lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Video Pháp luật

Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, chiều sâu nhân văn và nghệ thuật sân khấu, “Nhịp sống bình yên” đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả, đồng thời góp phần tôn vinh những người lính ngày đêm gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng.