'Nhịp sống bình yên' – dấu ấn 65 năm lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

Ngày 4/10, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nhịp sống bình yên” sẽ diễn ra nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) - (4/10/1961 - 4/10/2026).

Chương trình dự kiến có gần 500 đại biểu tham dự, với sự góp mặt của lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo lực lượng Cảnh sát PCCC qua các thời kỳ cùng cán bộ, chiến sĩ PC07 hiện nay và các thế hệ cán bộ từng công tác trong lực lượng.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tái hiện hành trình cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ...

Tái hiện hành trình 65 năm giữ gìn bình yên

“Nhịp sống bình yên” được xây dựng bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, cải lương, phim tài liệu, phóng sự người thật - việc thật, hoạt cảnh và công nghệ trình diễn.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình tái hiện chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; đồng thời khắc họa những nhiệm vụ, thử thách mà cán bộ, chiến sĩ đã đối mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Nội dung đáng chú ý của chương trình là những câu chuyện về các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, cũng như những người dân bình dị đã dũng cảm tham gia cứu người, hỗ trợ lực lượng chức năng trong các tình huống nguy hiểm.

Qua đó, chương trình hướng đến việc tri ân những đóng góp, hy sinh của các thế hệ đi trước và tôn vinh những cá nhân đã góp phần tạo nên sự bình yên trong cuộc sống cộng đồng.

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Bình yên không tự nhiên mà có

Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình có sự tham gia của những nhân vật tiêu biểu, gia đình liệt sĩ, người dân từng dũng cảm cứu người, lực lượng PCCC cơ sở và dân phòng.

Đây cũng là dịp để gặp gỡ các thế hệ cán bộ PCCC từng công tác tại khu vực TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây; qua đó tạo sự kết nối giữa truyền thống và hiện tại của lực lượng sau quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Thông điệp xuyên suốt chương trình là: “Bình yên không tự nhiên mà có”. Sự bình yên trong cuộc sống được xây dựng từ tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm, sự hy sinh của lực lượng làm nhiệm vụ và sự đồng hành, chung sức của Nhân dân.

Chương trình đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chương trình do Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM phối hợp với các đơn vị tổ chức.