Nhịp phục hồi của VN-Index chưa đủ vững, có thể tận dụng các nhịp rung lắc

Nhận định thị trường

CTCK Tiên Phong (TPS) duy trì đánh giá tích cực đối với nhịp phục hồi

VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên 5/11, nhưng đà tăng thu hẹp đáng kể sau khi chỉ số chạm 1.753 điểm và lùi về đóng cửa dưới mức mở cửa.

Diễn biến này phù hợp với nhận định trong bản tin trước của công ty về khả năng rung lắc khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự 1.750 - 1.760 điểm, nơi hội tụ các đường EMA50/100/200. Khối lượng khớp lệnh vẫn cao hơn bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền tiếp tục tham gia dù lực cung tại vùng cản đã bộc lộ.

TPS duy trì đánh giá tích cực đối với nhịp phục hồi, song các nhịp tăng và giảm có thể đan xen trong phiên khi VN-Index kiểm định cụm kháng cự này, nhất là khi lượng cổ phiếu mua bắt đáy ngày 4/11 về tài khoản và có thể làm gia tăng áp lực chốt lời.

CTCK VikkiBankS khuyến nghị tăng tỉ trọng khi VN-Index thủng 1.690

Sau những phiên giảm mạnh đầu tuần, thị trường hồi phục với độ rộng cao và quay trở lại đường MA20, chỉ số có thể vận động quanh đường MA20 trước khi có thêm thông tin để hỗ trợ. Khoảng 1.690 điểm đóng vai trò hỗ trợ ngắn đối với VN-Index trong những phiên vừa qua, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc để tăng tỉ trọng cổ phiếu, và quản trị rủi ro cho kịch bản nếu chỉ số thủng trở lại 1.690.

CTCK Yuanta Việt Nam khuyến nghị tỉ trọng 40% cổ phiếu/60% tiền mặt

Tỉ lệ cổ phiếu trên EMA20/EMA50 duy trì khoảng 36%/30%, cho thấy mặt bằng kỹ thuật đã cải thiện so với đáy nhưng vẫn ở mức trung bình thấp. Do đó, nhịp hồi hiện hữu nhưng chưa đủ cơ sở để kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững.

Nhịp hồi hiện hữu nhưng chưa đủ cơ sở để kỳ vọng một xu hướng tăng bền vững (Ảnh: Trading View).

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng) là duy trì khoảng 40% cổ phiếu/60% tiền mặt, trong đó 10% tăng thêm dành cho giao dịch ngắn hạn.

Có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh nếu VN-Index giữ ổn định vùng 1.700 - 1.720 điểm, nhưng hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến gần 1.760 - 1.780 điểm mà thanh khoản và độ rộng không mở rộng tương ứng. Nhóm theo dõi ưu tiên vẫn là Bán lẻ (FRT, MWG), Tiêu dùng (MSN, MCH, TLG), Dệt may (MSH, TNG) hoặc nhóm mã cổ phiếu riêng lẻ như NT2, NVB, VEA, NTP, BWE, CSV.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

VIX: Kết phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu VIX tiếp tục tăng giá đóng cửa ở 13.100 đồng/cổ phiếu, tăng gần 4%. Thanh khoản tăng mạnh với hơn 105 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị hơn 1.396 tỷ đồng.

Ngoài ra, đây là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong phiên với hơn 33,8 triệu cổ phiếu VIX, với giá trị khoảng 452 tỷ đồng. Lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài tương đương khoảng 32% tổng khối lượng giao dịch của cổ phiếu này.

SMB: Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc Việt (Vietcomreal) đã có thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan. Theo đó, tổ chức này đăng ký bán 94.100 cổ phiếu mã SMB của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung.

Sau khi hoàn tất giao dịch, tỉ lệ nắm giữ của Vietcomreal sẽ giảm từ 11,51% xuống còn 11,20% vốn điều lệ, tương ứng 3.341.550 cổ phiếu. Người nội bộ liên quan là bà Nguyễn Thị Phước, Tổng Giám đốc Vietcomreal đồng thời giữ chức Thành viên HĐQT tại Bia Sài Gòn - Miền Trung. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 11/11/2026 đến ngày 10/12/2026.

DCM: Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM) vừa công bố BCTC quý III/2026 với bức tranh kinh doanh ghi nhận tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III đạt hơn 5.7 ngàn tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 432 tỷ đồng, tăng 32%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 17.700 tỷ đồng và lợi nhuận ròng đạt gần 2.300 tỷ đồng (tăng 50%). Với kết quả này, doanh nghiệp đã chính thức hoàn thành vượt mức 4% kế hoạch doanh thu và vượt tới 93% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026.

TTF: HOSE vừa thông báo về tình trạng chứng khoán đưa vào diện cảnh báo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF). Cụ thể, cổ phiếu TTF sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11/11/2026 do vốn chủ sở hữu tại ngày 30/09/2026 chỉ còn 20,37 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mã này tiếp tục bị theo dõi diện cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm lớn (3.584,48 tỷ đồng) và diện hạn chế giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét 2026 quá 45 ngày.