Nhịp phát triển mới từ những công trình vươn cao

Thành phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: BẢO LÂM

Những công trình cao tầng dần hình thành, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian kiến trúc thành phố. Ảnh: BẢO LÂM

Diện mạo đô thị dọc tuyến đường ven sông Hàn (Trần Hưng Đạo) đang đổi thay từng ngày với những công trình cao tầng nối tiếp nhau vươn cao. Ảnh: BẢO LÂM

Góc nhìn flycam mở ra bức tranh đô thị Đà Nẵng với những tòa nhà hiện đại đan xen giữa không gian xanh. Ảnh: BẢO LÂM

Các tòa nhà cao tầng vươn mình, thể hiện nhịp phát triển mạnh mẽ của thành phố. Ảnh: BẢO LÂM

Công trường thi công sầm uất nằm ngay hai bên đầu cầu Hòa Xuân (phường Hòa Xuân), tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại cho khu vực cửa ngõ phía nam thành phố. Ảnh: BẢO LÂM

Toàn cảnh khối nhà cao tầng thuộc dự án tại khu vực chân cầu Hòa Xuân. Ảnh: BẢO LÂM

Góc nhìn từ đường gom cho thấy quy mô dự án với hệ thống cần trục tháp và lưới an toàn bao quanh tòa nhà đang vươn cao bên chân cầu Hòa Xuân. Ảnh: BẢO LÂM

Công nhân thực hiện các thao tác lắp dựng giàn giáo và kiểm tra an toàn ở độ cao hàng chục mét trên tầng đỉnh tòa nhà. Ảnh: BẢO LÂM

Dự án Khu Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) đang được khởi công. Ảnh: BẢO LÂM

Huy động tối đa máy móc thiết bị triển khai dự án Khu Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Ảnh: BẢO LÂM

Không khí khẩn trương trên công trường dự án downtown Đà Nẵng. Ảnh: BẢO LÂM

Những người thợ xây dựng miệt mài bên hệ thống giàn giáo và các trụ cột thép chờ tại dự án downtown Đà Nẵng. Ảnh: BẢO LÂM

Những tòa nhà cao tại tuyến đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải) tầng tạo điểm nhấn cho bức tranh đô thị nhìn từ trên cao.

Đà Nẵng mang vẻ đẹp riêng khi những công trình hiện đại hòa cùng cảnh quan sông nước. Ảnh: BẢO LÂM

Từ trên cao, các khu nhà cao tầng tạo nên những mảng màu kiến trúc đa dạng giữa lòng thành phố. Ảnh: BẢO LÂM