Nhịp nối dài nhất trên dòng sông Mã

Khu vực xã Thiệu Quang cũ nằm ở vị trí khá đặc biệt, là xã cuối của huyện Thiệu Hóa (cũ), cách trung tâm huyện chỉ khoảng 11 km và cách TP Thanh Hóa (cũ) khoảng 18 km. Dù không quá xa các trung tâm kinh tế - xã hội, địa phương lại bị hạn chế bởi sự chia cắt của sông nước.

Đò Vàng từ xã Thiệu Quang đi Hoằng Xuân (cũ). (Ảnh chụp năm 2020)

Chính việc đi lại bất tiện giữa hai khu vực gây cản trở rất lớn đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, đi học, đi làm và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Những khi mưa lũ, nước sông dâng cao, việc qua lại càng trở nên khó khăn.

Trong hoàn cảnh ấy, việc xây dựng một cây cầu cố định bắc qua sông Mã không chỉ là đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt mà còn là yêu cầu mở rộng không gian phát triển cho cả vùng.

Điểm đặc biệt của Xuân Quang nằm ở quy mô. Với chiều dài khoảng 1km và 25 nhịp, đây là cây cầu vượt sông Mã dài nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tính đến thời điểm hiện nay. Cây cầy là một phần trong Dự án đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, kết nối khu vực Hoằng Hóa với Thiệu Hóa.

Sau hơn hai năm triển khai, cầu Xuân Quang cùng tuyến đường kết nối Quốc lộ 1A - Quốc lộ 45 được thông xe kỹ thuật vào tháng 2/2025, tạo nên một tuyến giao thông mới xuyên qua khu vực.

Với chiều dài toàn tuyến 14,6 km, không chỉ khu vực Hoằng Xuân với Thiệu Quang được kết nối, mà tuyến giao thông còn vượt qua cả dòng sông Mã và hệ thống bãi sông, tạo thành một tuyến đường liên tục, kết nối giữa nhiều địa phương.

Tuyến đường mới giúp kết nối Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45 với cao tốc Bắc - Nam, đồng thời rút ngắn thời gian đi lại giữa các huyện phía Tây của tỉnh với khu vực phía Đông. Tuyến đường và cầu Xuân Quang còn được xác định là động lực để mở ra không gian thu hút đầu tư, tạo tiền đề hình thành các khu công nghiệp như Phú Quý, Bắc Hoằng Hóa và Giang Quang Thịnh; đồng thời giảm áp lực cho một số tuyến quốc lộ hiện hữu.

Trên dòng Mã giang đã từng chứng kiến bao đổi thay của đất và người xứ Thanh, cầu Xuân Quang hôm nay như một dấu mốc của thời hiện đại. Cây cầu dài nhất trên sông Mã ấy không chỉ nối hai bờ sông, mà còn nối những vùng đất, những cơ hội và những nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ.